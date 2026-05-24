Verpatzter Guardiola-Abschied: Man City unterliegt Aston Villa

Manchester City hat das letzte Spiel von Pep Guardiola verloren.

Trotz zwischenzeitlicher Führung müssen sich die Skyblues Aston Villa in der 38. Runde der Premier League nach einem Doppelpack von Ollie Watkins mit 1:2 geschlagen geben.

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Die "Citizens" machen von Beginn weg Dampf: Tijjani Reijnders trifft nach zehn Minuten nur das Außennetz, Bernardo Silva, der den Klub ebenfalls verlassen wird, scheitert kurz darauf aus spitzem Winkel am glänzend parierenden Marco Bizot (12.).

Andres Garcia verlängert ungewollt einen Reijnders-Eckball an die zweite Stange, wo Antoine Semenyo zur Führung der Skyblues einnetzt (23.).

Auch im Anschluss ist ManCity die spielbestimmende Mannschaft, Savinho schießt aber knapp am Pfosten vorbei (29.), weitere Schüsse von Reijnders gehen knapp über das Gehäuse (34.) beziehungsweise werden von Bizot entschärft (43.).

Watkins-Doppelpack dreht Spiel zu Gunsten von Aston Villa

Nach dem Seitenwechsel wachen die Gäste plötzlich auf. Watkins gleicht kurz nach Wiederanpfiff nach einer Ecke aus (47.), Leon Bailey hat kurz darauf sogar die Chance auf die Führung (50.).

Die sollte den "Villans" nach rund einer Stunde aber gelingen: Watkins dreht das Spiel mit seinem zweiten Treffer an diesem Tag (61.). Eine Viertelstunde vor Schluss hat Bailey sogar die Chance auf das 3:1, trifft aber nur die Stange (76.).

In der Nachspielzeit zappelt der Ball dann im Tor der Gäste - Phil Foden netzt nach Vorarbeit von Mateo Kovacic ein. Der Treffer wird jedoch aufgrund einer Abseitsstellung zurückgenommen (90.+1).

Damit verpatzen die "Citizens" den Abschied von Guardiola. Neben dem Spanier und Mittelfeldstratege Silva ist es auch das letzte Spiel für John Stones gewesen.

Aston Villa beendet die Saison mit dem Sieg auf Rang vier - dieses Endresultat hat auch Auswirkungen auf die Ausgangslage von Sturm Graz in der Qualifikation zur UEFA Champions League (alle Infos>>>).