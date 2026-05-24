Chelsea verpasst EC-Plätze - Salah mit Rekord beim LFC-Abschluss

Das war ein spannender Abschluss der Premier League-Saison!

Der FC Chelsea kassiert am 38. Spieltag nach einer desaströsen Spielzeit eine 1:2-Auswärtspleite bei Sunderland und verpasst damit die Europacup-Plätze.

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Dabei liegt Chelsea bereits nach 50 Minuten mit 0:2 zurück. Cole Palmer bringt die "Blues" noch zum 1:2 heran. Eine Gelb-Rote-Karte von Wesley Fofana (62.) schwächt aber die Chance auf die Aufholjagd. Letztlich gelingt der Ausgleich nicht mehr.

Daher muss sich Xabi Alonso als neuer Cheftrainer bei den "Blues" ohne Europacup zufrieden geben. Arsenal, Manchester City, Man United, Aston Villa und Liverpool spielen Champions League. Bournemouth und Sunderland Europa League und Brighton schafft es in die Conference League.

Liverpool fixiert CL-Ticket, Salah verabschiedet sich mit Rekord

Dem FC Liverpool genügt indes ein 1:1-Remis gegen Brentford für die kommende Champions-League-Saison.

Knapp vor der Stundenmarke gibt es an der Anfield Road zudem einen Rekord zu feiern. Denn Mohamed Salah bereitet den Führungstreffer herrlich mit dem Außenrist bei seinem Abschied in Liverpool nach neun Jahren vor (58.).

Für den Ägypter ist es der 93. Assist in der Premier League. Damit überholt er Steven Gerrard als besten Vorlagengeber des LFC in der Premier League.

Es genügt aber nicht für den Heimsieg. Kevin Schade köpft Brentford nämlich zum 1:1-Endstand (64.). Dennoch schafft es Liverpool somit in die Königsklasse und Salah darf sich gebührend feiern lassen.