Pflicht erfüllt! Lettland besiegelt Großbritanniens Abstieg

Lettland macht bei der Eishockey-WM 2026 einen großen Schritt in Richtung Viertelfinale.

Nach dem sensationellen 4:2-Sieg am Samstag gegen die USA wird Großbritannien am Sonntagnachmittag mit 6:0 deklassiert.

Der Grundstein zum Erfolg wird im ersten Spielabschnitt gelegt. Martins Dzierkals schießt die Letten in der zehnten Spielminute in Front (10.), in weiterer Folge legen Deniss Smirnovs (14.) und Rudolfs Balcers (20.) nach. Für letzteren ist es das sechste WM-Tor in Zürich.

Großbritannien steigt ab

In der Tonart geht es zu Beginn des Mitteldrittels weiter, Eduards Tralmaks erhöht im Powerplay auf 4:0 (23./PP). Haralds Egle erzielt in der 37. Spielminute den fünften lettischen Treffer (37.). Noch vor der zweiten Drittelpause trifft Renars Krastenbergs zum 6:0 (39./PP).

Damit steht Großbritannien vor dem letzten Gruppenspiel am Montagabend gegen Deutschland (20:20 Uhr im LIVE-Ticker >>>) als Absteiger der Gruppe A fest. Die punktlosen Briten haben keine Chance mehr, Ungarn hinter sich zu lassen. Das direkte Duell wurde 0:5 verloren.

Lettland kann hingegen am Dienstag gegen Ungarn (12:20 Uhr im LIVE-Ticker >>>) das Viertelfinal-Ticket buchen. Dafür reichen bereits zwei Punkte, ergo ein Sieg nach Overtime oder Shootout.

Dänemark fixiert Klassenerhalt

In der Gruppe B setzt sich Dänemark gegen Italien mit 3:2 nach Shootout durch und fixiert nach einer bislang enttäuschenden WM den Klassenerhalt.

Der WM-Halbfinalist 2025 liegt nach 2:49 Minuten bereits mit 2:0 voran, Christian Wejse und Mikkel Aagaard (beide 3.) treffen innerhalb von 16 Sekunden.

Die bislang punktlosen Italiener kämpfen sich im zweiten Drittel ins Spiel zurück, Tommy Purdeller erzielt einen Doppelpack (22./PP, 36.). Der Schlussabschnitt sowie die Overtime verlaufen torlos, im Penaltyschießen trifft Patrick Russell als einziger Schütze.

Dänemark schlägt nach Slowenien somit auch Italien, hält bei fünf Zählern und liegt an sechster Stelle. Die Italiener holen ihren ersten WM-Punkt und treffen am Montagabend (20:20 Uhr im LIVE-Ticker >>>) im Entscheidungsspiel um den Klassenerhalt auf Slowenien (3 Punkte).