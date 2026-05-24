Glasner-Heimabschied endet mit Niederlage gegen Meister Arsenal

Das Abschiedsspiel von Oliver Glasner im Selhurst Park endet mit einer Niederlage.

Crystal Palace muss sich am letzten Spieltag der Premier League Arsenal mit 1:2 geschlagen geben. Gabriel Jesus und Noni Madueke sorgen für die Treffer der Gäste, Jean-Philippe Matetas Anschlusstreffer kommt zu spät..

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Der Meister ist von Beginn an das spielbestimmende Team: Jesus trifft in der Anfangsphase nur die Stange (4.), kurz darauf scheitert der Brasilianer im Eins-gegen-Eins an Dean Henderson (12.).

Während die "Eagles" nur durch einen Flugkopfball von Daniel Munoz gefährlich werden (16.), vergibt Jesus sechs Minuten später auch die dritte Großchance (22.).

Besser macht es der 29-Jährige kurz vor dem Pausenpfiff, als er von Gabriel Martinelli perfekt bedient wird und Henderson aus rund zehn Meter mit einem Schuss ins kurze Eck überrascht (42.).

Crystal Palace kommt nach 0:2-Rückstand nur noch zum Anschlusstreffer

Die Vorentscheidung fällt bereits kurz nach dem Seitenwechsel: Noni Madueke erhöht nach Kopfball-Vorlage von Kai Havertz in der 48. Minute auf 2:0.

Nach der ersten Palace-Chance in der zweiten Halbzeit durch Jörgen Strand Larsen (53.) flacht das Spiel etwas ab. Die Gunners werden noch einmal durch einen Konter gefährlich, Justin Lerma kann einen Havertz-Schuss vom Fünfer aber noch blocken (73.), Mikel Merino verstolpert eine große Chance aus rund sechs Metern (80.).

Crystal Palace kommt in den Schlussminuten aus heiterem Himmel durch Mateta zum Anschlusstreffer, mehr ist für die Glasner-Truppe aber nicht mehr drin.

Die "Eagles" haben unter dem Oberösterreicher noch ein Spiel zu bestreiten: Im Endspiel der UEFA Conference League am Mittwoch wartet Rayo Vallecano auf die Londoner (ab 21 Uhr im LIVE-Ticker>>>).