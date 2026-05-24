Aston Villa wird Vierter: Das ändert sich für Sturm und Salzburg

Sturm Graz profitiert vom Auswärtssieg von Aston Villa!

Der Europa-League-Sieger gewinnt in der letzten Runde der englischen Premier League gegen Manchester City mit 2:1 und wird damit in der Abschlusstabelle Vierter (zum Spielbericht >>>).

Das Endergebnis der "Villans" hat auch Auswirkungen auf die österreichischen Europacup-Vertreter. Während der SK Sturm Graz profitiert, hat Red Bull Salzburg Pech.

Das bedeutet der Sieg für Sturm und Salzburg

Die "Blackies" sind jetzt in der zweiten Qualirunde zur UEFA Champions League kein ungesetztes Team mehr, sondern gesetzt. Damit geht Sturm Kalibern wie Fenerbahce, Olympiakos Piräus und Bodö/Glimt aus dem Weg. Warten würden dann entweder Heart of Midlothian mit ÖFB-Legionär Michael Steinwender oder der Zweite aus Polen, Gornik Zabrze.

Salzburg hingegen muss in der dritten Qualirunde zur UEFA Europa League einsteigen. Wäre Villa nur Fünfter in der Liga geworden, hätten die "Bullen" erst im Playoff einsteigen können und wären somit fix in einem europäischen Wettbewerb vertreten gewesen.