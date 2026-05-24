Emotionen pur! Tottenham rettet sich am letzten Spieltag

Tottenham Hotspur bleibt erstklassig!

Die "Spurs" mit ÖFB-Legionär Kevin Danso setzen sich in der 38. Runde der englischen Premier League zuhause gegen den FC Everton mit 1:0 durch. Damit beendet die Elf von Trainer Roberto de Zerbi die Saison auf Rang 17, zwei Punkte vor West Ham United.

Der Rivale aus der Hauptstadt Londons gewinnt zwar zuhause gegen Leeds United mit 3:0, muss aber den Gang in die zweitklassige Championship antreten.

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Palhinha rettet Tottenham

Tottenham, mit Danso über die volle Distanz, startet mit voller Power in die Partie und drückt auf den Führungstreffer.

Dieser will jedoch lange nicht fallen, erst kurz vor der Pause kommt die Erlösung. Nach einem Eckball drückt Bayern-Leihgabe Joao Palhinha den Ball über die Linie und im Stadion brechen alle Dämme (43.).

Auch in der zweiten Hälfte lässt der Klub aus London nichts mehr anbrennen, vor allem weil Everton zu wenig im Spiel nach vorne macht.

Damit retten sich die "Spurs" in der letzten Runde vor dem Super-Gau und spielen auch in der Saison 2026/27 in der Premier League.