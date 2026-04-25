3x3: Team Vienna zum Saisonauftakt Zehnter

Nico Kaltenbrunner, Steven Kaltenbrunner, Fabio Söhnel und Quincy Diggs mussten nach Niederlagen gegen Miami (15:21) und die Skyliners (17:18) erstmals seit fast drei Jahren bereits in der Vorrunde die Segel streichen.

Die ersatzgeschwächten Wiener, die ohne Enis Murati sowie den rekonvaleszenten Toni Blazan und Matthias Linortner auskommen mussten, zeigten beim Turnier vor dem ikonischen Futarayama Shrine dennoch eine beherzte Vorstellung.

Trotz der 15:21-Auftaktniederlage gegen die Weltranglisten-Zweiten aus Miami (USA) waren die Aufstiegschancen von Vienna, für die erstmals auf der World Tour Steven Kaltenbrunner zum Einsatz kam, vor dem Duell mit den Skyliners (GER) intakt.

Dreijähriger Erfolgsrun endete in Japan

Gegen die Deutschen hätte es etwas mehr als einen knappen Sieg gebraucht, um in die K.o.-Phase einzuziehen – und einen langen Erfolgslauf zu prolongieren. Seit fast drei Jahren waren die rot-weiß-roten Basketballer auf der World Tour immer ins Viertelfinale eingezogen. Nicht so in Utsunomiya. Eine 17:18-Niederlage im zweiten Vorrundenspiel gegen die Skyliners war gleichbedeutend mit dem Ausscheiden und Endrang zehn.

Der nächste Masters-Auftritt des Team Vienna folgt am 15. und 16. Mai im kroatischen Zadar. Dann möglicherweise bereits wieder mit einem Head Coach – Ex-Trainer Nebojsa Boskovic war kurz vor Saisonstart aus persönlichen Gründen in seine serbische Heimat zurückgekehrt.

Die wichtigsten Turniere des Jahres finden für die Österreicher dann im Juni statt. Von 2. bis 6. Juni steigt im polnischen Warschau die FIBA 3x3 Weltmeisterschaft, eine Woche später folgt mit dem Mega-Event 3x3 VIENNA presented by win2day (12. bis 14. Juni) das "Heimspiel" auf dem Wiener Heumarkt. Tickets sind unter 3x3vienna.at erhältlich.