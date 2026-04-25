Swiatek, Iga SWI
Li, Ann ANN
Beendet
:6:7 , 6:2 , 0:3
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Weltranglisten-Vierte Swiatek muss in Madrid aufgeben
Die Polin gibt an, an einer Magen-Darm-Erkrankung zu leiden.
Die Weltranglisten-Vierte Iga Swiatek hat am Samstag in der dritten Runde des Tennis-Millionenturniers von Madrid aufgegeben.
Die US-Amerikanerin Ann Li kam so zu einem 7:6(4),2:6,3:0-Erfolg. Die Polin Swiatek gab an, sie leide an einer Magen-Darm-Erkrankung.
Der ungeplante frühe Ausstieg der Co-Favoritin passierte vier Wochen vor Beginn der French Open in Paris, bei denen Swiatek 2020, 2023 und 2024 den Titel geholt hatte.