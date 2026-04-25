Titelverteidiger Oberwart meldet sich im Viertelfinale zurück

Die Oberwart Gunners haben sich in der "Best-of-five"-Viertelfinalserie der win2day Basketball Superliga eindrucksvoll zurückgemeldet.

Der Titelverteidiger, der am Mittwoch den Serienausgleich hinnehmen musste, schlug die Swans Gmunden daheim mit 102:81 klar und ist somit nur noch einen Erfolg vom Aufstieg ins Semifinale entfernt. Die Burgenländer entschieden die Begegnung in der ersten Halbzeit, lagen zur Pause bereits 53:33 voran.

Überragender Akteur der Gunners war Kapitän Sebastian Käferle, der neun seiner zehn Würfe aus dem Feld traf, auf 20 Punkte kam und zudem sieben Assists verteilte.

Auch Graz einen Schritt vor dem Halbfinale

Bereits am Nachmittag hat der UBSC Graz seine Viertelfinalserie gegen die Flyers Wels vorerst gedreht: Die Steirer feierten mit einem 100:79-Auswärtssieg den zweiten Erfolg en suite – auch ihnen fehlt nur noch ein Sieg auf die dritte Semifinalteilname der Vereinsgeschichte.

Top-Scorer Peyton Gerald (23 Punkte) & Co entschieden in Oberösterreich das Rebound-Duell (45:27) klar für sich. In einem überragenden zweiten Abschnitt (36:19) legte Graz den Grundstein zum Sieg.

Bereits morgen, Sonntag haben die Kapfenberg Bulls (17:00 Uhr) und der BC Vienna (17:30 Uhr) jeweils vor heimischer Kulisse die Möglichkeit, per Sweep das Semifinale der win2day Basketball Superliga zu erreichen.