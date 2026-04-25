NEWS

NFL: Deutscher wird in Runde zwei gedraftet

Tight End Marlin Klein wird überraschend früh von den Houston Texans gepickt. Bernhard Raimanns Indianapolis Colts investieren an Tag zwei in ihre Defense.

NFL: Deutscher wird in Runde zwei gedraftet Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Am Freitag (Ortszeit) fanden in Pittsburgh die Runden zwei und drei des NFL-Drafts 2026 statt.

Unter den Draft-Picks in der zweiten Runde fand sich etwas überraschend auch Michigan-Tight-End Marlin Klein wieder, der an 59. Stelle von den Houston Texans gedraftet wurde.

Vor acht Jahren in die USA ausgewandert

Der aus Köln stammende Klein ging mit 15 Jahren in die USA und spielte die vergangenen vier Jahre College-Football in Michigan, wurde von Experten aber eher als Day-3-Pick eingeschätzt.

In der vergangenen Saison lieferte der 23-Jährige mit 24 Catches für 248 Yards überschaubare Zahlen ab. Athletisch gesehen, besitzt er jedoch eine Menge Potenzial. Als Blocker ist der Kölner, der vergangene Saison sogar Team-Kapitän bei den Michigan Wolverines war, bereits sehr ausgereift.

In Houston wird sich Klein mit Positions-Kollegen wie Dalton Schultz oder Cade Stover um Spielzeit matchen.

Das war die erste Runde des NFL-Drafts 2026 >>>

Colts draften zwei Defender

Nachdem man in Runde eins keinen Draft-Pick hatte, haben an Tag zwei auch die Indianapolis Colts erstmals ins Geschehen eingegriffen.

Das Team von Bernhard Raimann angelte sich mit C.J. Allen (Linebacker, Georgia) und A.J. Haulcy (Safety, LSU) zwei Verteidiger, die auf Anhieb eine Verstärkung für die Colts sein sollten.

Allen wurde von Indianapolis in der zweiten Runde an Position 53 gedraftet. Einige Experten sahen den 21-jährigen Inside Linebacker als potenziellen Erstrunden-Kandidaten. In Indy soll Allen den nach Green Bay getradeten Zaire Franklin ersetzen.

Haulcy wurde an 78. Stelle gedraftet und sollte ebenfalls schnell um eine Starting-Rolle rittern.

NFL: Die Draft-Stars aus dem deutschsprachigen Raum

Willie Postler
Bernhard Raimann

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

Rams draften Quarterback! Das war Runde eins des NFL-Drafts 2026

Rams draften Quarterback! Das war Runde eins des NFL-Drafts 2026

Football
5
Vikings verstärken sich mit zwei Zugängen

Vikings verstärken sich mit zwei Zugängen

Football
Erwartbare Pleite! Ofner scheitert in der zweiten Runde in Madrid

Erwartbare Pleite! Ofner scheitert in der zweiten Runde in Madrid

Tennis - ATP
7
Doppeltes Glück! Potapova in dritter Madrid-Runde

Doppeltes Glück! Potapova in dritter Madrid-Runde

Tennis - WTA
18
China Open: Wiesberger führt zur Halbzeit - Steinlechner im Cut

China Open: Wiesberger führt zur Halbzeit - Steinlechner im Cut

Golf
1
3x3 World Tour: "Außenseiter" Vienna will Erfolgslauf fortsetzen

3x3 World Tour: "Außenseiter" Vienna will Erfolgslauf fortsetzen

Basketball
NFL-Mock-Draft 2026: So picken die LAOLA1-User!

NFL-Mock-Draft 2026: So picken die LAOLA1-User!

Football
4

Kommentare

Sport-Mix American Football NFL National Football League Houston Texans Indianapolis Colts NFL-Draft Marlin Klein