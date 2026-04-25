NFL: Deutscher wird in Runde zwei gedraftet

Am Freitag (Ortszeit) fanden in Pittsburgh die Runden zwei und drei des NFL-Drafts 2026 statt.

Unter den Draft-Picks in der zweiten Runde fand sich etwas überraschend auch Michigan-Tight-End Marlin Klein wieder, der an 59. Stelle von den Houston Texans gedraftet wurde.

Vor acht Jahren in die USA ausgewandert

Der aus Köln stammende Klein ging mit 15 Jahren in die USA und spielte die vergangenen vier Jahre College-Football in Michigan, wurde von Experten aber eher als Day-3-Pick eingeschätzt.

In der vergangenen Saison lieferte der 23-Jährige mit 24 Catches für 248 Yards überschaubare Zahlen ab. Athletisch gesehen, besitzt er jedoch eine Menge Potenzial. Als Blocker ist der Kölner, der vergangene Saison sogar Team-Kapitän bei den Michigan Wolverines war, bereits sehr ausgereift.

In Houston wird sich Klein mit Positions-Kollegen wie Dalton Schultz oder Cade Stover um Spielzeit matchen.

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