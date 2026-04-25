NFL: Deutscher wird in Runde zwei gedraftet

Full circle moment 👀 pic.twitter.com/IKDvp3hJfU— Houston Texans (@HoustonTexans) April 25, 2026
Colts draften zwei Defender
Nachdem man in Runde eins keinen Draft-Pick hatte, haben an Tag zwei auch die Indianapolis Colts erstmals ins Geschehen eingegriffen.
Das Team von Bernhard Raimann angelte sich mit C.J. Allen (Linebacker, Georgia) und A.J. Haulcy (Safety, LSU) zwei Verteidiger, die auf Anhieb eine Verstärkung für die Colts sein sollten.
Allen wurde von Indianapolis in der zweiten Runde an Position 53 gedraftet. Einige Experten sahen den 21-jährigen Inside Linebacker als potenziellen Erstrunden-Kandidaten. In Indy soll Allen den nach Green Bay getradeten Zaire Franklin ersetzen.
Haulcy wurde an 78. Stelle gedraftet und sollte ebenfalls schnell um eine Starting-Rolle rittern.