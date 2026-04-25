Schock auf Schalke! Reinigungskraft findet Leiche

In der Arena von Schalke 04 ist eine Leiche gefunden worden. Es habe sich um einen älteren Mann gehandelt, der an einer natürlichen Todesursache starb, wie die Polizei mitteilte.

Der Mann wurde am Donnerstag von einer Reinigungskraft entdeckt. Laut "Bild"-Zeitung hatte der Mann am Mittwoch an einer Veranstaltung im Stadion des deutschen Fußball-Traditionsclubs teilgenommen. Warum sein Fehlen nicht auffiel und er erst am folgenden Tag gefunden wurde, ist laut Polizei unklar.

Schalke reagierte "mit großer Bestürzung auf die Nachricht, dass eine verstorbene Person in einem Waschraum der Veltins-Arena aufgefunden wurde. Den Hinterbliebenen drückt Schalke 04 sein tiefes Mitgefühl aus", zitierte die "Bild"-Zeitung den Verein.

Die zuständigen Behörden würden mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln bei der Aufklärung unterstützt.

Schalke unter Trainer Miron Muslic liegt aktuell am ersten Platz der zweiten deutschen Liga.