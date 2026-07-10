Wiesberger stürzt bei Scottish Open weit ab

Golfprofi Bernd Wiesberger ist bei den Scottish Open auf der zweiten Runde vom geteilten ersten auf den 118 Platz abgestürzt.

Der Burgenländer benötigte am Freitag in North Berwick auf dem Par-70-Kurs nach 65 am Vortag 78 Schläge. Mit drei über Par verpasste er den Cut klar.

Auch Sepp Straka verpatzte als 72. die Generalprobe für die nächstwöchigen British Open, ihm fehlte mit eins unter Par ein Schlag auf den Cut des für PGA-Spieler offenen Topturniers der DP-World-Tour.

Scheffler ebenfalls out

Am Wochenende ebenfalls nicht mehr dabei ist der Weltranglisten-Erste Scottie Scheffler.

Der US-Amerikaner musste nach 78 geschafften Cuts bei PGA-Turnieren in Serie erstmals seit August 2022 die Segel streichen.

In Führung lag das Trio Rory McIlroy, Jordan Smith und Kim Tom mit neun unter Par.