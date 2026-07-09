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Wiesberger startet stark in die Scottish-Open

Der Österreicher ist nach der ersten Runde im Führungsquintett.

Wiesberger startet stark in die Scottish-Open Foto: © GEPA
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Bernd Wiesberger ist am Donnerstag hervorragend in die Scottish Golf-Open gestartet.

Der Burgenländer absolvierte die erste Runde des für PGA-Spieler offenen Topturniers der DP-World-Tour in North Berwick mit 65 Schlägen, fünf unter Par. Damit führte er das Feld in einem Quintett mit Rory McIlroy an.

Wiesberger glänzte mit sieben Birdies, verzeichnete aber auch zwei Bogeys. Für Sepp Straka begann die Generalprobe für die nächstwöchigen British Open mit einer 70 mittelmäßig.

Sportler, die am Höhepunkt abtraten

Lou Gehrig (Baseball)
Rocky Marciano (Boxen)

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