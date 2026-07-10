Niederlage für die WSG - Altach, Lustenau und Ried mit Siegen

Gleich vier Teams der ADMIRAL Bundesliga nutzen den Freitag für Testspiele.

Eine Niederlage gibt es für die WSG Tirol. Die Wattener müssen sich in Schwaz dem ukrainischen Erstligisten FK Polissja Schytomyr mit 1:2 geschlagen geben.

Bundesliga-Aufsteiger Austria Lustenau gewinnt gegen den Schweizer Zweitligisten FC Aarau mit 1:0. Das Tor erzielt Neuzugang Precious Benjamin in der 54. Minute.

Auch die SV Ried bestreitet das Testspiel-Doppel gegen Istanbul Basaksehir erfolgreich: Nach einem 1:1-Remis im Spiel um 15:00 Uhr (Davie Selke trifft für den türkischen Klub, Stefan Schwab gleich in der 62. Minute per Elfmeter aus), gibt es einen 2:1-Sieg in der Partie zwei Stunden später.

Sefiwu Abubakar (43.) und Nevio Zotz (90.) treffen für die Innviertler, die in den zweiten 90 Minuten vorwiegend Youngster auf den Platz schicken.

Der SCR Altach gewinnt indes in Götzis gegen den FC Vaduz - die Altacher setzen sich gegen gegen den Neo-Super-League-Klub mit 1:0 durch. Das einzige Tor erzielt Innenverteidiger Filip Milojevic per Kopf nach einem Eckball von Patrick Greil kurz vor der Pause.