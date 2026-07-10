Titelverteidiger Jannik Sinner steht erneut im Wimbledon-Finale!

Der 24-Jährige Südtiroler feiert im Halbfinale gegen Altstar Novak Djokovic einen klaren Drei-Satz-Sieg mit 6:4, 6:4, 6:4.

Dabei zeigte sich Sinner in den entscheidenden Momenten eiskalt und lässt selbst kaum etwas anbrennen.

Sinner mit den entscheidenden Breaks

Das Spiel beginnt sehr ausgeglichen. Beide bringen zunächst ihre Aufschlagsspiele relativ souverän durch. Beim Stand von 4:4 schlägt Sinner erstmals zu und holt das entscheidende Break. Sein Aufschlagspiel bringt er dann klar durch und holt den ersten Satz.

Der zweite Satz zeigt dann ein ähnliches Bild. Wieder bringen beide ihre Aufschlagspiele durch, doch diesmal holt Sinner das entscheidende Break zum Satzgewinn beim Stand von 3:3.

Sinner im Finale gegen Zverev

Im finalen Satz setzt der Italiener früh den entscheidenden Nadelstich. Gleich das allererste Aufschlagspiel des Serben kann er ihm abnehmen.

Djokovic hat kurz darauf zwar selbst seinen ersten Breakball im Match, doch diesen kann er nicht nutzen und so holt sich Sinner auch den letzten Satz mit seinem ersten Matchball mit 6:4.

Im Finale am Sonntag (17:00 Uhr im Live-Ticker>>>) geht es für Sinner gegen French-Open-Sieger Alexander Zverev um seinen zweiten Titel am heiligen Rasen. Der 39-jährige Djokovic muss hingegen weiter auf seinen achten Titel in London warten.