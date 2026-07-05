Mit einem Bein im AFLE-Halbfinale? Vikings-Siegesserie hält an

Die Vienna Vikings können langsam die Playoff-Planungen in der AFLE ins Rollen bringen.

Das Team von Cheftrainer Chris Calaycay gewinnt am Sonntag bei Berlin Thunder deutlich mit 45:7 (35:7). Es ist der sechste Erfolg im sechsten Saisonspiel und bereits der zweite heuer gegen die Berliner.

Nach der langen Anreise nach Berlin präsentieren sich die Vikings von Beginn an fokussiert und kontrollieren das Spiel in allen vier Vierteln.

Die Offense findet früh ihren Rhythmus und setzt die Berliner Defense immer wieder unter Druck, während die Defense der Wiener entscheidende Stops forciert und Berlin nur selten ins Rollen kommen lässt.

Vor allem das Ground Game der Wiener ist herausragend. Pajarinen (94 yards, 2 TD), Wiesigstrauch (75 yards, 2 TD) und Schütz (39 yards, 1 TD) scoren in effektiver Harmonie mit einer groß aufspielenden Offensive Line der Vikings.

QB Ben Holmes kommt auf 259 Passing Yards. Holmes und der im vierten Quarter spielende Nico Hrouda bedienen insgesamt neun verschiedene Receiver.

Kurs auf die Playoffs

Bereits im ersten Viertel legen die Vikings den Grundstein für den Erfolg und bauen ihre Führung im weiteren Spielverlauf kontinuierlich aus.

Auch wenn Berlin Thunder immer wieder Akzente setzen kann, behalten die Gäste in den entscheidenden Momenten die Kontrolle und bringen den Vorsprung souverän über die Zeit.

Besonders überzeugend präsentiert sich einmal mehr das kontrollierte Zusammenspiel auf allen drei Seiten des Balls. Während die Offensive mit explosiven Plays und effizientem Ballvortrag überzeugt, sorgt die Defense mit wichtigen Sacks, Interceptions und Ballgewinnen dafür, dass Berlin nie richtig ins Spiel findet.

Als einziges der acht AFLE-Teams sind die Wiener noch ungeschlagen, ein Platz im Halbfinale rückt damit immer näher. Nun folgt am Samstag (11. Juli) ein Heimspiel gegen Paris Lights. Tickets dafür sind über ÖTicket erhältlich.

