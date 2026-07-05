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Vor Teamkollege Pogacar! Del Toro gewinnt zweite Tour-Etappe

Tadej Pogacar überlässt seinem Edelhelfer den Sieg, Jonas Vingegaard verteidigt sein Gelbes Trikot erfolgreich

Vor Teamkollege Pogacar! Del Toro gewinnt zweite Tour-Etappe Foto: © IMAGO / ZUMA Press Wire
Textquelle: © APA
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Isaac del Toro feiert am Sonntag seinen ersten Tour-de-France-Etappensieg.

Der Mexikaner vom UAE-Team fuhr auf der zweiten Etappe Schulter an Schulter, aber noch vor seinem Teamkollegen Tadej Pogacar in Barcelona über die Ziellinie.

Der im Gelben Trikot fahrende Jonas Vingegaard (Visma) belegte hinter Remco Evenepoel vom Red-Bull-Rennstall den vierten Platz, der Däne verteidigte somit die Gesamtführung. Er liegt nun sechs Sekunden vor Pogacar.

UAE-Team setzt sich ab

Auf der welligen Etappe von Tarragona in die katalanische Hauptstadt hatten sich mit Alex Molenaar und Felix Engelhardt lange zwei Fahrer an der Spitze gehalten. In Barcelona hatte das Feld jedoch aufgeholt und vollendete den Zusammenschluss.

Im Sprint um den Etappensieg auf den Berg, der 1992 einen Großteil der Entscheidungen der Olympischen Spiele beheimatete, setzten sich Pogacar und Del Toro auf den letzten gut 500 Metern entscheidend ab.

Pogacar zog letztlich aber nicht ganz durch und verschaffte seinem Teamkollegen einen wichtigen persönlichen Erfolg. Der Österreicher Felix Großschartner hatte davor für seine UAE-Nebenmänner wertvolle Dienste verrichtet. Am Montag geht es in die Pyrenäen.

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