Vikings wollen mit prominentem Neuzugang Siegesserie ausbauen

Für die Vienna Vikings steht am kommenden Sonntag (5. Juli) die nächste wichtige Auswärtsaufgabe in der American Football League Europe auf dem Programm.

Um 16:40 Uhr treffen die Vikings in der deutschen Bundeshauptstadt auf Berlin Thunder. Mit an Bord ist auch ein prominenter Neuzugang: Offensive Lineman Felix Lepper wird bereits im Auswärtsspiel sein Debüt im Jersey der Wiener geben.

Nach der Bye Week wollen die Vikings in Berlin den nächsten wichtigen Schritt im Kampf um die Verteidigung des Spitzenplatzes in der AFLE setzen. Die Duelle zwischen den beiden Organisationen haben sich in den vergangenen Jahren zu einer spannenden Rivalität entwickelt, in der sich beide Teams regelmäßig intensive und physische Begegnungen liefern.

Entsprechend fokussiert reist das Team von Head Coach Chris Calaycay bereits am Samstag in die deutsche Hauptstadt. Wien ging übrigens aus allen fünf bisherigen Begegnungen als Sieger hervor.

Ex-Thunder OL Felix Lepper gibt sein Vikings Debüt

Für zusätzliche Aufmerksamkeit sorgt die Verpflichtung von Felix Lepper. Der 2,05 Meter große deutsche Offensive Lineman verstärkt ab sofort die O-Line der Vienna Vikings und wird bereits am Sonntag erstmals auf dem Feld stehen.

Lepper kehrte erst vor wenigen Wochen aus den USA zurück, wo er sich bei den Rookie Mini Camps der NFL-Franchises New York Giants und Kansas City Chiefs präsentieren konnte.

Mit seiner außergewöhnlichen Physis, internationalen Erfahrung und seinem Entwicklungspotenzial bringt der 24-Jährige beste Voraussetzungen mit, um die Offensive Line der Vikings nachhaltig zu verstärken.

Calaycay: "Wertvolle Erfahrungen auf höchstem Niveau gesammelt"

In Wien kommt es auch zu einer Wiedervereinigung mit Runningback Albert Wiesigstrauch. Die beiden spielten bereits gemeinsam bei Berlin Thunder.

"Felix ist ein Spieler mit außergewöhnlichen körperlichen Voraussetzungen und großem Potenzial. Er hat in den vergangenen Monaten wertvolle Erfahrungen auf höchstem Niveau gesammelt und wir freuen uns sehr, dass er sich für die Vienna Vikings entschieden hat. Dass er bereits gegen Berlin zur Verfügung steht, gibt uns zusätzliche Qualität in unserer hervorragenden Offensive Line", sagt Head Coach Chris Calaycay.

Auch Felix Lepper blickt seiner neuen Aufgabe mit Vorfreude entgegen und das Berliner Terrain ist für ihn kein Unbekanntes, hat er doch 2023 und 2024 für das Berliner Franchise gespielt.

Nach den wertvollen Erfahrungen in den Mini Camps der NY Giants und KC Chiefs freut er sich wieder darauf, Football in Europa zu spielen. Er könne es kaum erwarten, am Sonntag erstmals für die Vikings auf dem Feld zu stehen, so Lepper, gehören die Vienna Vikings seit Jahren doch zu den Top-Organisationen des europäischen Footballs. "Ich möchte meinen Teil dazu beitragen, dass das Team erfolgreich ist."

Vikings wollen sechsten Sieg im sechsten Spiel

Mit dem Neuzugang will Wien in Berlin den nächsten Erfolg einfahren und ein weiteres Ausrufezeichen in der laufenden The League Europe Saison setzen. Es wäre der sechste Sieg im sechsten Spiel. Die Mannschaft wird in den ikonischen weißen Away Uniforms auflaufen und weiß soll die Weste auch im übertragenen Sinne bleiben.

Kickoff gegen Berlin Thunder ist am Sonntag, 5. Juli, um 16:40 Uhr. Im Courtyard Vienna (Trabrennstraße, 1020 Wien) können Fans das Spiel als Public Viewing Event mit kulinarischen Specials erleben.

Übertragen wird Vienna Vikings at Berlin Thunder von Krone TV, Red Bull TV, Sport 1 sowie AFLE+, dem Game Pass der American Football League Europe.