Ein Wiener Derby folgt dem nächsten: Die Vienna Vikings stehen nach einem 36:25-Auswärtssieg bei den Vienna Knights im Halbfinale der Austrian Football League und werden dort die Danube Dragons fordern.

Zur Halbzeit steht es 10:8, dann entwickelt sich ein Schlagabtausch. Raylens Boutin macht sich mit zwei Interceptions zum Schlüsselspieler des Wikinger-Erfolgs.

Ihnen folgen die Graz Giants, die es deutlich weniger spannend machen und die Salzburg Ducks 70:19 schlagen. Dabei können die Gäste auch den frühen Ausfall von Defensiv-Leader Jamario Howard (Handbruch) nicht kompensieren.

Die Giants werden auswärts auf die Prague Black Panthers treffen. Beide Semifinali steigen nächstes Wochenende (11./12.7.) und werden LIVE auf ORF Sport+ übertragen.

Die win2day Game Days Austrian Bowl XLI wird am 25. Juli in der Datenpol Arena in Maria Enzersdorf ausgespielt.

Raiders unterliegen in EFA erneut

Keine guten Nachrichten aus österreichischer Sicht gibt es aus der European Football Alliance (EFA): Die Raiders Tirol bleiben weiter sieglos.

Beim 24:32 im "Battle of the Mountains" gegen die Ravens Munich kommt die Aufholjagd zu spät. Während die Münchner weiter vorne mitspielen, sind die Tiroler als Sechster unverändert Letzter.