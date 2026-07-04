NEWS

Packendes Wiener Derby in den AFL-Wildcards

Der Kampf um den Semifinal-Platz im Wiener Duell bleibt lange offen. Graz macht hingegen kurzen Prozess mit Salzburg.

Packendes Wiener Derby in den AFL-Wildcards Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1/APA
Kommentare

Ein Wiener Derby folgt dem nächsten: Die Vienna Vikings stehen nach einem 36:25-Auswärtssieg bei den Vienna Knights im Halbfinale der Austrian Football League und werden dort die Danube Dragons fordern.

Zur Halbzeit steht es 10:8, dann entwickelt sich ein Schlagabtausch. Raylens Boutin macht sich mit zwei Interceptions zum Schlüsselspieler des Wikinger-Erfolgs.

Ihnen folgen die Graz Giants, die es deutlich weniger spannend machen und die Salzburg Ducks 70:19 schlagen. Dabei können die Gäste auch den frühen Ausfall von Defensiv-Leader Jamario Howard (Handbruch) nicht kompensieren.

Die Giants werden auswärts auf die Prague Black Panthers treffen. Beide Semifinali steigen nächstes Wochenende (11./12.7.) und werden LIVE auf ORF Sport+ übertragen.

Die win2day Game Days Austrian Bowl XLI wird am 25. Juli in der Datenpol Arena in Maria Enzersdorf ausgespielt.

Raiders unterliegen in EFA erneut

Keine guten Nachrichten aus österreichischer Sicht gibt es aus der European Football Alliance (EFA): Die Raiders Tirol bleiben weiter sieglos.

Beim 24:32 im "Battle of the Mountains" gegen die Ravens Munich kommt die Aufholjagd zu spät. Während die Münchner weiter vorne mitspielen, sind die Tiroler als Sechster unverändert Letzter.

Mehr zum Thema

Wiesberger greift in München nach dem Turniersieg

Wiesberger greift in München nach dem Turniersieg

Golf
1
Wimbledon LIVE - Zverev vs Giron in der 3. Runde

Wimbledon LIVE - Zverev vs Giron in der 3. Runde

Tennis
Scharfe Kritik! Doppelspieler nach geplanten Änderungen verärgert

Scharfe Kritik! Doppelspieler nach geplanten Änderungen verärgert

Tennis - ATP
8
Transfer-Update: Ein Engländer für Hartberg?

Transfer-Update: Ein Engländer für Hartberg?

Bundesliga
VIDEO: Marokko gegen Kanada gnadenlos effizient

VIDEO: Marokko gegen Kanada gnadenlos effizient

Fußball WM
WM LIVE: Achtelfinale Paraguay - Frankreich

WM LIVE: Achtelfinale Paraguay - Frankreich

Fußball WM
Gekämpft, trotzdem nicht genug: Jesse Marsch hadert mit Spielpech

Gekämpft, trotzdem nicht genug: Jesse Marsch hadert mit Spielpech

Fußball WM

Kommentare

Sport-Mix American Football Austrian Football League Salzburg Ducks Austrian Bowl Graz Giants AFC Vienna Vikings European Football Alliance Tirol Raiders