Ex-Browns Headcoach nun Trainer der Falcons

Rund zwei Wochen nachdem Kevin Stefanski die Cleveland Browns verlassen hat, übernimmt der Trainer nun die Atlanta Falcons in der NFL. Das gab der Verein am Samstag bekannt.

"Kevins Führungsstil, kombiniert mit dem vorhandenen Team und der Infrastruktur hier in Atlanta, gibt uns Zuversicht für unsere gemeinsame Vision", erklärt der Ex-Quaterback und aktueller Präsident des Vereins, Matt Ryan.

Der neue Trainer legt besonders Wert darauf, dass "das Team im Mittelpunkt" steht, dass die Spieler "Eigenverantwortung" übernehmen.

20. Trainer der Vereinsgeschichte

Stefanski ist der 20. Trainer der Vereinsgeschichte.

Der 43-Jährige und die Cleveland Browns sind nach einer schwachen Hauptrunde getrennte Wege gegangen. Stefanski war sechs Jahre der Headchoach des Teams.

Bei den Atlanta Falcons war zuletzt Raheem Morris in der Trainerrolle. Er wurde vor Kurzem nach acht Siegen aus 17 Spielen freigestellt.