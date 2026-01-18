NEWS

Ex-Browns Headcoach nun Trainer der Falcons

Zuvor trennten sich die Browns und der Trainer nach einer enttäuschenden Hauptrunde.

Ex-Browns Headcoach nun Trainer der Falcons Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Rund zwei Wochen nachdem Kevin Stefanski die Cleveland Browns verlassen hat, übernimmt der Trainer nun die Atlanta Falcons in der NFL. Das gab der Verein am Samstag bekannt.

"Kevins Führungsstil, kombiniert mit dem vorhandenen Team und der Infrastruktur hier in Atlanta, gibt uns Zuversicht für unsere gemeinsame Vision", erklärt der Ex-Quaterback und aktueller Präsident des Vereins, Matt Ryan.

Der neue Trainer legt besonders Wert darauf, dass "das Team im Mittelpunkt" steht, dass die Spieler "Eigenverantwortung" übernehmen.

20. Trainer der Vereinsgeschichte

Stefanski ist der 20. Trainer der Vereinsgeschichte.

Der 43-Jährige und die Cleveland Browns sind nach einer schwachen Hauptrunde getrennte Wege gegangen. Stefanski war sechs Jahre der Headchoach des Teams.

Bei den Atlanta Falcons war zuletzt Raheem Morris in der Trainerrolle. Er wurde vor Kurzem nach acht Siegen aus 17 Spielen freigestellt.

Mehr zum Thema

Seahawks überrollen 49ers vom ersten Spielzug an

Seahawks überrollen 49ers vom ersten Spielzug an

Football
Wieder nichts für die Bills! Broncos gewinnen Overtime-Thriller

Wieder nichts für die Bills! Broncos gewinnen Overtime-Thriller

Football
5
Australian Open LIVE: Suzan Lamens gegen Anastasia Potapova

Australian Open LIVE: Suzan Lamens gegen Anastasia Potapova

Tennis
16
ÖHB-Chance lebt, aber: "Wir bringen uns in Scheißsituationen"

ÖHB-Chance lebt, aber: "Wir bringen uns in Scheißsituationen"

Handball
2
Serbien hält Österreichs Hauptrunden-Traum theoretisch am Leben

Serbien hält Österreichs Hauptrunden-Traum theoretisch am Leben

Handball
Schade! ÖHB-Team unterliegt auch Spanien

Schade! ÖHB-Team unterliegt auch Spanien

Handball
5
Planai für die beiden Männer-Nachtrennen bereit

Planai für die beiden Männer-Nachtrennen bereit

Ski Alpin
Kommentare

Kommentare

Sport-Mix American Football NFL National Football League Kevin Stefanski Cleveland Browns Atlanta Falcons