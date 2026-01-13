Die Houston Texans komplettieren die Divisional Round der NFL-Playoffs.

Mit einem zu deutlichen 30:6-Auswärtssieg setzt sich der Nummer-5-Seed bei den Pittsburgh Steelers (#4) durch. Es könnte das letzte Spiel in der Karriere von Aaron Rodgers gewesen sein, der mit nun 42 Jahren jedenfalls im Juli seinen Rückzug nach dieser Saison ankündigte.

Schlüssel ist der hohe Druck der Houston-Defense auf den "Oldie", der wenig Zeit für seine Pässe hat und die Offense nie ins Rollen bringt. Auf der Gegenseite unterlaufen zwar C.J. Stroud gleich drei Turnover in der ersten Halbzeit, das sorgt letztendlich aber nur dafür, dass die Partie (zu) lange offen bleibt.

Die Texans treffen nun auswärts auf die New England Patriots.