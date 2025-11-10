NEWS

Ex-Patriot Gronkowski tritt per Ein-Tages-Vertrag zurück

Der 36-Jährige will damit den Wunsch einer verstorbenen Freundin erfüllen.

Ex-Patriot Gronkowski tritt per Ein-Tages-Vertrag zurück Foto: © getty
Textquelle: © APA
Kommentare

Der frühere Patriots-Star Rob Gronkowski erfüllt den Wunsch einer verstorbenen Freundin und wird per Ein-Tages-Engagement offiziell als New-England-Profi zurücktreten.

Der ehemalige Tight End, der in seiner Karriere gemeinsam mit Tom Brady insgesamt viermal die Super Bowl mit den Patriots (dreimal) und den Tampa Bay Buccaneers gewann, wird am Mittwoch bei einer Zeremonie einen Kurzzeitvertrag beim NFL-Team aus Foxborough unterschreiben - und seine Laufbahn beenden.

Die Philanthropin Susan Hurley hatte im August über ein solches Vorhaben gescherzt. Der 36-jährige Gronkowski erklärte nun, den Wunsch erfüllen zu wollen. Hurley starb Anfang November mit 62 Jahren an Krebs.

Mehr zum Thema

Raimann wünscht sich NFL-Spiel in Wien

Raimann wünscht sich NFL-Spiel in Wien

Football
7
Überraschung! Buffalo Bills stecken herbe Niederlage ein

Überraschung! Buffalo Bills stecken herbe Niederlage ein

Football
Trump will, dass NFL-Stadion nach ihm benannt wird

Trump will, dass NFL-Stadion nach ihm benannt wird

Football
5
Raimann siegt! Colts gewinnen NFL-Gastspiel in Berlin

Raimann siegt! Colts gewinnen NFL-Gastspiel in Berlin
Alcaraz vorerst wieder Weltranglistenerster

Alcaraz vorerst wieder Weltranglistenerster

Tennis - ATP
Bericht: Ex-DFB-Stürmer könnte nach Deutschland zurückkehren

Bericht: Ex-DFB-Stürmer könnte nach Deutschland zurückkehren

Premier League
Nach Tätlichkeit: So lange wird WAC-Kicker Renner gesperrt

Nach Tätlichkeit: So lange wird WAC-Kicker Renner gesperrt

Bundesliga
4
Kommentare

Kommentare

Sport-Mix American Football NFL National Football League