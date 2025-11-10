Sinner, Jannik SIN
Auger-Aliassime, Felix AUG
Endstand
2:0
7:5 , 6:1
NEWS

Sinner gewinnt Auftaktmatch bei ATP Finals

Der Italiener bezwingt in seinem ersten Gruppenspiel Felix Auger-Aliassime. Auch Taylor Fritz startet erfolgreich in das Turnier.

Jannik Sinner ist in Turin erfolgreich in die ATP Finals gestartet.

Der 24-jährige Italiener gewinnt sein erstes Gruppenspiel beim mit 15,5 Mio. Dollar dotierten Jahresabschlussturnier gegen den Kanadier Felix Auger-Aliassime mit 7:5 und 6:1. Im ersten Satz liefern sich die beiden noch einen engen Fight, nach 57 Minuten hat Auger-Aliassime allerdings mit Schmerzen im Bein zu kämpfen und muss den Satz hergeben.

Der 25-Jährige kann zwar weiterspielen, wirkt aber nicht mehr richtig matchfit und unterliegt Sinner im zweiten Satz klar. Zwischenzeitlich muss Auger-Aliassime auch medizinisch behandelt werden.

Sinner gewinnt damit sein 13. Spiel in Folge und schließt in der Gruppe Björn Borg auf Alexander Zverev auf. Der Deutsche hat sein erstes Spiel gegen Ben Shelton einen Tag zuvor ebenfalls gewinnen können.

Fritz schlägt Musetti

Im zweiten Montagsspiel bezwingt der US-Amerikaner Taylor Fritz seinen italienischen Kontrahenten Lorenzo Musetti mit 6:3 und 6:4.

Letzterer war erst durch die Absage von Novak Djokovic ins Feld gerutscht und musste ohne Vorbereitung bei Heimpublikum antreten.

In der Gruppe Jimmy Connors zieht Fritz damit mit seinem kommenden Gegner Carlos Alcaraz gleich, der am Sonntag Alexander de Minaur in zwei Sätzen bezwingen konnte.

