Überraschung! Buffalo Bills stecken herbe Niederlage ein

Unerwartete Niederlage für die Buffalo Bills im Kampf um die Vorherrschaft in der AFC East: Bei den Miami Dolphins gibt es eine klare 13:30-Niederlage in NFL-Woche 10.

Die Niederlage zeichnet sich lange ab, denn Josh Allen schafft es mit seiner Offense bis ins letzte Quarter hinein nicht, Punkte zu erzielen. Auch danach haben die Dolphins auf beide Touchdowns der Gäste sofort eine Antwort parat. Auch schmerzhaft: Tight End Dalton Kincaid erleidet eine Oberschenkelverletzung.

Damit endet eine sieben Spiele andauernde Niederlagenserie Miamis, das erstmals seit acht Partien gegen Buffalo siegen kann. Die Dolphins stehen bei 3-7, die Bills fallen auf 6-3 zurück.

Damit müssen sie in der Division auch vorerst den New England Patriots (8-2) den Vortritt lassen, diese siegen bei den Tampa Bay Buccaneers (6-3) 28:23. Auch für die Bucs, die die NFC South anführen, ist es erst die dritte Niederlage.