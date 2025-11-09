NEWS

Trump will, dass NFL-Stadion nach ihm benannt wird

"Der Präsident hat genug Karten in der Hand, um seinen Willen durchzusetzen", sind sich Insider sicher.

Trump will, dass NFL-Stadion nach ihm benannt wird Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Donald Trump sorgt erneut für Schlagzeilen in der NFL-Welt: Der US-Präsident möchte, dass das neue Stadion der Washington Commanders in der Hauptstadt seinen Namen trägt.

Das bestätigen mehrere Quellen gegenüber ESPN. Das 3,7-Milliarden-Dollar-Projekt entsteht auf dem historischen Gelände des ehemaligen RFK-Stadions und soll 2030 eröffnet werden.

Trump als Ehrengast bei Heimspiel

Laut Berichten gab es bereits informelle Gespräche zwischen dem Weißen Haus und der Eigentümergruppe um Josh Harris. Trump wird am Sonntag als Ehrengast beim Heimspiel gegen die Detroit Lions erwartet – inklusive Teilnahme an einer Halbzeit-Zeremonie zu Ehren des Militärs.

Offizielle Verhandlungen über die Namensgebung stehen noch aus, doch Insider sind sich sicher: "Der Präsident hat genug Karten in der Hand, um seinen Willen durchzusetzen."

Das neue Stadion ist Teil des größten Entwicklungsprojekts in der Geschichte Washingtons: Neben der 65.000 Zuschauer fassenden Arena entstehen Wohnanlagen, ein Sportkomplex und zahlreiche Shops. Die Commanders investieren 2,7 Milliarden Dollar, der Bezirk steuert eine Milliarde bei.

Entscheidung noch offen

Die Namensrechte liegen zwar beim Team, doch eine endgültige Entscheidung würde auch den Stadtrat von D.C. und den National Park Service betreffen.

"Das wäre ein wunderschöner Name", ließ das Weiße Haus verlauten. Ob die Commanders tatsächlich auf einen lukrativen Sponsorenvertrag verzichten und dem Präsidenten seinen Wunsch erfüllen, bleibt offen.

Die 30 größten Monster-Verträge der NFL

#30 - Garrett Wilson (New York Jets)
#29 - D.K. Metcalf (Pittsburgh Steelers)

Slideshow starten

31 Bilder

Mehr zum Thema

Mit interwetten ins Football-Abenteuer nach Boston

Mit interwetten ins Football-Abenteuer nach Boston

Football
Magdalena Lobnig erobert Medaille bei Küsten-WM

Magdalena Lobnig erobert Medaille bei Küsten-WM

Mehr Sport
1
Rybakina gewinnt erstmals WTA Finals

Rybakina gewinnt erstmals WTA Finals

Tennis - WTA
2
Djokovic feiert 101. Turniersieg, sagt aber ATP- Finals ab

Djokovic feiert 101. Turniersieg, sagt aber ATP- Finals ab

Tennis - ATP
Dritter Titel in 2025! Miedler/Cabral gewinnen in Athen

Dritter Titel in 2025! Miedler/Cabral gewinnen in Athen

Tennis - ATP
2
"Blut-Regel" im Pferdesport: Lockerung ab 2026

"Blut-Regel" im Pferdesport: Lockerung ab 2026

Mehr Sport
1
FAC besiegt dezimierte Young Violets

FAC besiegt dezimierte Young Violets

2. Liga
Kommentare

Kommentare

Washington Commanders Sport-Mix American Football NFL National Football League Donald Trump