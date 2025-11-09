Trump will, dass NFL-Stadion nach ihm benannt wird

Donald Trump sorgt erneut für Schlagzeilen in der NFL-Welt: Der US-Präsident möchte, dass das neue Stadion der Washington Commanders in der Hauptstadt seinen Namen trägt.

Das bestätigen mehrere Quellen gegenüber ESPN. Das 3,7-Milliarden-Dollar-Projekt entsteht auf dem historischen Gelände des ehemaligen RFK-Stadions und soll 2030 eröffnet werden.

Trump als Ehrengast bei Heimspiel

Laut Berichten gab es bereits informelle Gespräche zwischen dem Weißen Haus und der Eigentümergruppe um Josh Harris. Trump wird am Sonntag als Ehrengast beim Heimspiel gegen die Detroit Lions erwartet – inklusive Teilnahme an einer Halbzeit-Zeremonie zu Ehren des Militärs.

Offizielle Verhandlungen über die Namensgebung stehen noch aus, doch Insider sind sich sicher: "Der Präsident hat genug Karten in der Hand, um seinen Willen durchzusetzen."

Das neue Stadion ist Teil des größten Entwicklungsprojekts in der Geschichte Washingtons: Neben der 65.000 Zuschauer fassenden Arena entstehen Wohnanlagen, ein Sportkomplex und zahlreiche Shops. Die Commanders investieren 2,7 Milliarden Dollar, der Bezirk steuert eine Milliarde bei.

Entscheidung noch offen

Die Namensrechte liegen zwar beim Team, doch eine endgültige Entscheidung würde auch den Stadtrat von D.C. und den National Park Service betreffen.

"Das wäre ein wunderschöner Name", ließ das Weiße Haus verlauten. Ob die Commanders tatsächlich auf einen lukrativen Sponsorenvertrag verzichten und dem Präsidenten seinen Wunsch erfüllen, bleibt offen.