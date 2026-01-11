NEWS

Neuer österreichischer Halbmarathon-Rekord!

Aron Gruen läuft in Houston ÖLV-Halbmarathon-Rekord.

Neuer österreichischer Halbmarathon-Rekord! Foto: © GETTY
Neuer Rekord!

Läufer Aaron Gruen stellte am Sonntag im Halbmarathon in Houston in 61:14 Minuten einen neuen österreichischen Rekord auf. Das entspricht einer Pace von 2 Minuten 54 pro Kilometer.

Die bisherige Rekordmarke von Günther Weidlinger aus dem Jahr 2007 verbesserte er um 28 Sekunden. Damit hält der Wiener vom ÖBV Pro Team neben seiner Marathonbestmarke (2:09:53 Stunden) einen zweiten ÖLV-Rekord.

Der Sieg in Houston ging an den Eritreer Habtom Samuel (59:01), Gruen wurde 23.

