Tagger vs. Potapova: Wer setzt sich langfristig durch?

Standpunkt – das Meinungsformat von LAOLA1 und HEUTE.

Zwei Redakteur:innen, zwei Blickwinkel, ein Thema – offen, kontrovers und mit klarer Meinung. Jeden Donnerstag steht ein neues Sportthema im Mittelpunkt, begleitet von einem User-Voting.

In Episode 24 dreht sich alles um Österreichs Tennis-Zukunft. Im Fokus: Lilli Tagger und Anastasia Potapova, die mit starken Auftritten – zuletzt in Linz – für Aufsehen sorgten. Doch wer von beiden hat das Potenzial, sich langfristig als rot-weiß-rote Nummer eins zu etablieren?

Moderator Alexander Ull diskutiert mit Max Rosmanith (HEUTE) und Patrick Gstettner (LAOLA1) die Ausgangslage, das Potenzial beider Spielerinnen – und den möglichen nächsten Schritt im österreichischen Frauentennis. Auch die User haben via Instagram abgestimmt.

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