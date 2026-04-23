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Tagger vs. Potapova: Wer setzt sich langfristig durch?

Österreichs Frauen-Tennis ist dank Lilli Tagger und Anastasia Potapova im Aufwind. Welches ÖTV-Ass wird langfristig die Nummer eins?

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Zwei Redakteur:innen, zwei Blickwinkel, ein Thema – offen, kontrovers und mit klarer Meinung. Jeden Donnerstag steht ein neues Sportthema im Mittelpunkt, begleitet von einem User-Voting.

In Episode 24 dreht sich alles um Österreichs Tennis-Zukunft. Im Fokus: Lilli Tagger und Anastasia Potapova, die mit starken Auftritten – zuletzt in Linz – für Aufsehen sorgten. Doch wer von beiden hat das Potenzial, sich langfristig als rot-weiß-rote Nummer eins zu etablieren?

Moderator Alexander Ull diskutiert mit Max Rosmanith (HEUTE) und Patrick Gstettner (LAOLA1) die Ausgangslage, das Potenzial beider Spielerinnen – und den möglichen nächsten Schritt im österreichischen Frauentennis. Auch die User haben via Instagram abgestimmt.

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