Österreichs Torhüter-Trio steht: Warum Wieser keinen WM-Platz hat

Österreich wird mit Atte Tolvanen, David Kickert und Florian Vorauer in die Eishockey-WM 2026 gehen. Das bestätigte Teamchef Roger Bader am Donnerstag nach der 1:5-Pleite gegen Tschechien in Wien.

Damit steht auch fest, dass Nicolas Wieser keinen Platz im WM-Kader hat. Nach der Verletzung von Maxime Lagace spielte der nominelle Backup der Graz99ers eine herausragende Final-Serie und hatte maßgeblichen Anteil am Sweep gegen den HC Pustertal.

Bader erkannte zwar an, dass der Villacher gute Leistungen erbracht habe, "aber leider noch nie bei uns."

"Wenn er so weitermacht..."

Zwei Länderspiele hat der 28-Jährige bislang für Österreich absolviert, das letzte erst im Februar gegen Norwegen. Bei der damaligen 2:5-Niederlage konnte er seine Chance offensichtlich nicht nutzen.

Der Teamchef betonte: "Wir haben unsere drei Torhüter hier, mit denen wir in die WM gehen."

Deshalb sei zumindest für diese Titelkämpfe kein Platz im Kader. "Aber wenn er nächstes Jahr so weitermacht, dann steigen seine Chancen", so Bader.

Wann kommen die Meister-Cracks?

Wann die Meisterspieler der Graz99ers zur Mannschaft stoßen werden, konnte der Teamchef indes noch nicht verraten.

Er hätte konkrete Vorstellungen, welcher Akteur wann zum Nationalteam kommen soll. "Heute habe ich nicht versucht, jemanden zu erreichen. Ich glaube, die meisten Spieler sind nicht in der Lage, ein Handy in die Hand zu nehmen", sagte Bader.

Der Schweizer ging davon aus, spätestens am Samstag mit den Spielern zu reden und ausloten zu können, wann er mit ihnen rechnen darf. Am Sonntag steigt in Graz die große Meisterfeier, am Montag fliegt die Mannschaft auf Einladung von Präsident Herbert Jerich nach Ibiza.

Bei der WM in Zürich wird der Teamchef in jedem Fall mit Paul Huber, Lukas Haudum und Paul Stapelfeldt planen. "Wir überlegen beim einen oder anderen Spieler noch, ob wir ihn dazunehmen", verriet der Teamchef.

Achermann fällt für die WM aus

Oliver Achermann wird hingegen nicht an der WM teilnehmen.

Der Schweiz-Legionär war im Februar am Pfeifferschen Drüsenfieber erkrankt, trainierte diese Woche in Wien mit der Mannschaft mit. "Es wurde nicht besser, eher schlechter. Er war nach jedem Training platt", bedauerte Bader.

Am Donnerstag wurde entschieden, dass die Gesundheit vorgehe und Achermann deshalb nicht mit nach Zürich fährt.