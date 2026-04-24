Klosterneuburg zum Start der BDSL-Finalserie souverän

Die Basketballerinnen von BK Duchess Klosterneuburg sind im ersten Finalspiel der Basketball-Liga BDSL ihrer Favoritinnenrolle gerecht geworden.

Die Titelverteidigerinnen besiegten Donnerstagabend vor Heimpublikum UBI Graz deutlich mit 86:63 (46:29) und liegen damit in der "Best-of-five"-Serie vorne. Beste Werferin war Sina Höllerl von den Niederösterreicherinnen mit 23 Punkten. Spiel zwei der Neuauflage des Vorjahresfinales geht am Sonntag in Graz über die Bühne.

Grunddurchgangssieger Klosterneuburg, das vier der letzten fünf Meistertitel eingesackt hat, hat in dieser Saison noch keine Partie verloren. Auch der Cup wurde im Jänner eine Beute der Duchess.