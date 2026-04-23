Out in Runde zwei! Grabher unterliegt Fernandez klar

Kein weiteres Erfolgserlebnis für Julia Grabher in Madrid!

Nach ihrem Auftaktsieg über die Spanierin Paula Badosa muss sich die 29-jährige Vorarlbergerin in der zweiten Runde des WTA-1.000-Turniers der Kanadierin Leylah Annie Fernandez klar mit 2:6, 3:6 geschlagen geben.

Im ersten Satz reichen der Weltranglisten-25. Breaks zum 3:1 sowie zum 6:2, um diesen für sich zu entscheiden.

Fernandez lässt wenig anbrennen

Grabher startet dann gut in den zweiten Satz und nimmt Fernandez gleich zu Beginn das Aufschlagspiel ab, bringt gleich darauf aber auch ihr eigenes Service nicht durch. Die Kanadierin ist in der Folge bei eigenem Aufschlag souverän, nicht so Grabher, die auch ihr zweites Aufschlagspiel verliert.

Dieser Vorsprung genügt Fernandez, die Favoritin zieht damit in die dritte Runde ein, während das Turnier für die letzte verbliebene Österreicherin zu Ende ist.