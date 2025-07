Quarterback-Frage: Giants-Coach Daboll legt sich fest

Giants Head Coach Brian Daboll hat die Qual der Wahl.

Gleich vier Quarterbacks hat der 50-Jährige zur Auswahl. Nun hat das Team aus dem "Big Apple" ihren Starter für die neue Saison bekanntgegeben.

Wie Daboll in einer Pressekonferenz mitteilt, wird Russell Wilson den Vorzug auf der QB-Position bekommen. Der 36-Jährige hat sich nach einer Spielzeit bei den Pittsburgh Steelers "The Big Blue" in der Off-Season angeschlossen. Nun will er sich für weitere Jahre bei den Giants profilieren.

Für First-Round-Pick Dart bleibt nur die Backup-Rolle

"Ich konzentriere mich jeden Tag darauf, die beste Version von mir selbst zu sein", sagt Wilson im Trainingscamp und fügt hinzu: "Meine Mentalität ist es, immer der Beste der Welt zu sein."

Rookie Jaxon Dart bleibt damit vorerst nur die Backup-Rolle hinter dem Routinier. General Manager Joe Schoen sieht aber auch das Positive für den 22-Jährigen, der an Position 25 im diesjährigen Draft von den Giants gepickt worden ist: "Er hat echte Vorteile, wenn man sich hinsetzt und von einigen der Jungs im Raum lernen kann, die viel Erfahrung mitbringen."

Hinter Wilson und Dart matchen sich Neuzugang Jameis Winston und Tommy DeVito, der in der vergangenen Saison Daniel Jones nach dessen Entlassung ersetzt hat, um einen Platz im 53-Mann-Roster.

NFL-Draft: Alle Erstrunden-Picks 2025