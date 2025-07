ELF: Vikings setzen Erfolgslauf fort

Die Vienna Vikings setzen ihren Siegeslauf in der European League of Football (ELF) fort.

Die Wiener überzeugen am Samstag mit einem 38:12 bei den Panthers Wroclaw, gewinnen zum vierten Mal in Folge sowie achten Mal in neun Spielen.

Der Grundstein für den Erfolg der Truppe von Coach Chris Calaycay war schon nach zwei Vierteln mit einem Vorsprung von 21:0 gelegt.

Niederlage für Raiders

Kein Erfolgserlebnis gibt es hingegen für die Swarco Raiders Tirol, die den Munich Ravens 24:31 unterliegen.

Die Tiroler verließen somit mit hängenden Köpfen das Tivoli Stadion. Auf den jüngsten Sieg gegen Rhein Fire folgt gleich wieder eine Niederlage, die vierte in der neunten Partie.

Gegen die Münchner hatte die Auswahl von Trainer Jim Herrmann auch schon zum Saisonauftakt verloren, die erhoffte Revanche am Tabellenführer der Division South, der acht von neun Matches gewonnen hat, blieb aus.

