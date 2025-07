Saisonaus: Titans-QB Levis muss unters Messer

Die neue Saison beginnt für die Tennessee Titans alles andere als nach Wunsch.

Nachdem man die vorherige Saison mit einem Record von 3:14 und Rang vier in der AFC South abgeschlossen hat, steht die neue Spielzeit bereits in der Pre-Season unter keinem guten Stern.

Starting-Quarterback Will Levis, 2023 in der zweiten Runde an 33. Stelle gepickt, fällt für die gesamte kommende Saison aus. Wie die Titans mitteilen, wird sich der 26-Jährige aufgrund einer Schulterverletzung am Wurfarm einer Operation unterziehen.

Levis hat bereits vergangene Saison einige Spiele wegen einer Schultereckgelenkverletzung verpasst und laut ESPN nun während des Minicamps erneut über Beschwerden geklagt.

Nicht der einzige Ausfall

An seiner Stelle wird nun der diesjährige First-Overall-Pick, Cam Ward, die Starting-Position übernehmen. Die Backup-Rolle übernimmt wohl Brandon Allen, der bereits zuvor drei Saisons bei den Titans gespielt hat.

Mit Cornerback L'Jarius Sneed (Quadrizeps) und Center Lloyd Cushenberry III (Achillessehnenriss) sind zudem zwei wichtige Akteure zum Trainingsauftakt noch nicht bei 100%.

