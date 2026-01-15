NFL: Star-Coach hat neuen Verein gefunden

Die Suche nach einem neuen Head Coach der New York Giants steht offenbar kurz vor dem Abschluss.

Wie "ESPN" berichtet, arbeiten die Giants bereits an einem Vertrag mit John Harbaugh. Details zu Laufzeit und Gehalt sind zwar noch offen, aktuell deutet jedoch alles darauf hin, dass der 63-Jährige der nächste Head Coach in New York wird.

In der letzten Saison war Brian Daboll als Head Coach im Amt, wurde jedoch im November 2025 entlassen, woraufhin Mike Kafka interimistisch übernahm.

Harbaugh gewann Super Bowl mit Baltimore

Der designierte Neo-Head-Coach John Harbaugh war seit 2008 Head Coach der Baltimore Ravens. Nach dem Verpassen der Playoffs endete seine Zeit in Baltimore 2026 nach 18 Jahren.

Sein größter Erfolg war der Super-Bowl-Sieg mit den Ravens in der Saison 2012.