Steelers-Headcoach tritt nach 19 Jahren ab

Sein Vertrag wäre noch zwei Jahre gelaufen.

Steelers-Headcoach tritt nach 19 Jahren ab
Der Trainer der Pittsburgh Steelers, Mike Tomlin, ist nach 19-jähriger Amtszeit zurückgetreten. Das hat die Franchise am Dienstag bekanntgegeben. Der Trainer hätte noch einen zwei Jahre laufenden Vertrag gehabt.

Am Vortag hat die Mannschaft eine 6:30-Niederlage gegen Houston Texans in der AFC-Wild-Card-Runde hinnehmen müssen. Somit sind sie in den Playoffs ausgeschieden.

Der 53-Jährige hat als Trainer eine beeindruckende Statistik aufzuweisen. Keine einzige Saison hat er mit einer negativen Bilanz beendet.

Tomlin hält bei 193 Regular-Season-Siegen. Damit belegt er Rang neun in der NFL-Geschichte, zusammen mit Chuck Noll.

Suche nach viertem Headcoach seit 1969

Die Pittburgh Steelers suchen nach dem Rücktritt erst zum vierten Mal seit 1969 einen neuen Headcoach.

Nachdem der Vertrag noch zwei Jahre gelaufen wäre, behält sich der Klub das Recht vor, eine Entschädigung auszuhandeln, falls Tomlin in dieser Zeit zu einem anderen NFL-Team zurückkehren sollte.

In seiner Amtszeit führte er sein Team zum sechsten Super-Bowl-Titel der Franchise. 13-mal schaffte er den Weg in die Playoffs, acht Mal folgte ein Divisionstitel in der AFC North.

Zudem war ligaübergreifend kein Trainer länger ununterbrochen bei einem Profiteam in den USA im Amt.

Neun Jahre ohne Playoff-Sieg

Zuletzt feierte die Mannschaft jedoch neun Jahre keinen Playoff-Sieg mehr. Der letzte Erfolg in der Postseason gelang 2016.

Im letzten Spiel von Tomlin folgten nach Ende Buhrufe der Fans, diese forderten die Entlassung des Trainers.

Bereits nach der Pressekonferenz am Montag ließ Tomlin offen, ob er zurückkehren würde. Die Spieler standen jedoch hinter ihrem Coach.

