User-Endzone: Manche Niederlagen sind nur schwer zu verdauen!

Coaching-Staff der San Francisco 49ers

23:19-Sieg gegen die Philadelphia Eagles

by TheLuky

Ja, in den Playoffs gibt es naturgemäß viele Gewinner. Doch was die verletzungsgeplagten San Francisco 49ers Woche für Woche aus ihrem Kader herausholen, ist aller Ehren wert. Dass die Playoffs in dieser Saison so viele neue Gesichter bekommen haben, liegt vor allem daran, dass viele der "neuen" bzw. jungen Head Coaches mehr Risiko eingehen, ihre Mannschaft besser motivieren oder Spieler gezielt weiterentwickeln können.

Kyle Shanahan und seine Coordinatoren vereinen all das – und das mit einer Verletztenliste, die ihresgleichen sucht: Fred Warner, Nick Bosa, Mykel Williams, Ricky Pearsall, Brandon Aiyuk sowie in diesem Spiel und über Teile der Saison auch George Kittle. Um nur die namhaftesten Ausfälle zu nennen. Und trotzdem schafft es San Francisco, in die Divisional Round vorzudringen.

Nachdem zu Beginn der Partie noch die Offensivreihen dominierten, rückten im weiteren Spielverlauf zunehmend die Defensiven in den Vordergrund. Es entwickelte sich eine echte Defense-Schlacht, in der sich vor allem Robert Saleh besser auf die Offense der Eagles einstellte. Diese wurde mit zunehmender Spieldauer immer mehr von den 49ers ausgecoacht und fand schließlich kaum noch Zugriff. Vielleicht sollte A.J. Brown beim nächsten Mal weniger mit seinem Head Coach diskutieren und sich mehr darauf konzentrieren, die Bälle festzuhalten – kein Wunder allerdings bei den wenigen Targets, die Brown als absoluter Superstar-Receiver in diesem Spiel erhielt.

Ganz im Gegensatz dazu fand Shanahan immer wieder die passenden Spielzüge, um die Defense der Eagles vor große Probleme zu stellen. Und das, obwohl das Laufspiel rund um Christian McCaffrey überhaupt nicht funktionieren wollte. Umso kreativer wurde daher in die Trickkiste gegriffen – mit Erfolg: Jauan Jennings warf einen Passing-Touchdown auf CMC.

Fun Fact: Jennings hat nun genauso viele Touchdown-Pässe in den Playoffs wie ein gewisser Justin Herbert in seiner gesamten Karriere – aber dazu später mehr.

Ob sich bei den San Francisco 49ers irgendwann doch die lange Liste an Verletzten rächen wird, bleibt abzuwarten. Feststeht aber: Shanahan und Co. bekommen erneut die Chance, zu beweisen, dass man mit Taktik, Einstellung und geschlossenem Team-Football sehr viel erreichen kann. Zudem bietet sich die Möglichkeit, sich bei den Seattle Seahawks für die Niederlage aus Week 18 zu revanchieren.

Für die Eagles heißt es nun: Wunden lecken und die richtigen Schlüsse aus dieser Niederlage ziehen, um diese in der Offseason zu korrigieren. Der Kader hat nach wie vor das Zeug dazu, um um die Super Bowl mitzuspielen – allerdings sollte vor allem am derzeit sehr eindimensionalen Playcalling gearbeitet werden.