Die Seattle Seahawks spielen am 9. Februar (00:30 Uhr, MEZ) in Santa Clara um den zweiten Super-Bowl-Titel ihrer Franchise-Geschichte!

Die topgesetzte Mannschaft in der NFC setzt sich am Sonntag im NFC Championship Game mit 31:27 gegen die Los Angeles Rams durch.

Sowohl Sam Darnold als auch Matthew Stafford werfen für über 340 Yards und drei Touchdowns, am Ende schaffen es die Seahawks jedoch, sich ihren Divisionsrivalen vom Leib zu halten.

In Super Bowl LX bekommen es die Seahawks mit den New England Patriots zu tun. Die Patriots setzten sich zuvor im AFC Championship Game gegen die Denver Broncos durch >>>

Zuletzt stand Seattle in der 2014er-Saison im NFL-Endspiel, dort unterlag man jedoch ausgerechnet den New England Patriots.