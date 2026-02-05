Potapova, Anastasia POT
Cirstea, Sorana CIR
Endstand
0:2
5:7 , 4:6
NEWS

Endstation Viertelfinale: Potapova rutscht im Ranking ab

Österreichs Tennis-Nummer eins muss sich im Viertelfinale des WTA-Turniers in Cluj einer Rumänin geschlagen geben.

Anastasia Potapova scheidet im Viertelfinale von Cluj aus.

In der Runde der letzten Acht verliert sie beim 250er-WTA-Turnier mit 5:7,4:6 gegen die Sorana Cirstea. Die Rumänin rückt durch den Einzug ins Halbfinale um zwei Plätze nach oben im Live-Ranking auf Platz 34.

Potapova breakt im ersten Satz zweimal nach verlorenen Servicegames zurück, gibt dann aber zum 5:6 erneut den Aufschlag ab. Daraufhin serviert Cirstea nach 63 Minuten aus. Gleich im Auftaktgame des zweiten Durchgangs gibt Potapova wieder ihr Service ab, diesmal gelingt das Rebreak nicht. Somit kann die Rumänin nach 2:01 Stunden ihren vierten Matchball nutzen.

Potapova verliert fast 20 Plätze im Ranking

Im Vorjahr gewann Potapova das Turnier in Cluj-Napoca. Das wird der Neo-Österreicherin mit Hinblick auf die Weltrangliste nun zum Verhängnis. Im Live-Ranking fällt sie nämlich von Platz 58 auf Rang 76 zurück.

Die größte Konkurrenz in Lilli Taggers Altersklasse

Mirra Andreeva (18 Jahre, Russland/WTA 7)
Iva Jovic (17 Jahre, USA/WTA 89)

Slideshow starten

15 Bilder

