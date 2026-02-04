Die User-Awards für die NFL-Saison 2025

Die NFL-Saison 2025/2026 ist fast Geschichte. Was noch fehlt? Richtig, die Super Bowl - aber noch wichtiger, es fehlen noch die traditionellen LAOLA1-User-Awards. Was sind schon die NFL-Awards, wenn man die so prestigeträchtigen LAOLA1-Awards sein eigen nennen kann.

Auch heuer wollten wir hier unsere Awards vergeben und ich freue mich drüber, dass hier elf weitere Autorenkollegen neben mir mitgemacht haben. Die LAOLA1-User Cruehead, TheLuky, Fredix, sportfan_1990, RP74, MilesB, patrick_R, austrianViking sowie die beiden ehemaligen User-Endzone-Autoren mundafinga und kloisg, die aus zeitlichen Ressourcen bei der User Endzone kürzer treten müssen, aber bei solchen Specials immer wieder dabei sind.

Hinzu kommt der User DM79, der seit kurzem unserer Autorengruppe beigetreten ist und hier sofort mitgewirkt hat. Von meiner Seite möchte ich hier ein großes Dankeschön dafür aussprechen, dass so viele hier teilgenommen haben, denn nur dadurch wird es aussagekräftig.

Wie laufen unsere User-Endzone-Awards ab? Jeder der Teilnehmer gibt in jeder Kategorie seine Top-3-Spieler bekannt. Ausnahme sind hier die größte Überraschung der Saison sowie die größte Enttäuschung der Saison, hier wurde nur jeweils ein Thema genannt.

Für den ersten Platz gibt's vier Punkte, für den zweiten Platz zwei Punkte und für den dritten Platz einen Punkt. Abgerechnet wird zum Schluss, wer die meisten Punkte in der jeweiligen Kategorie hat, hat diese gewonnen.

Das Ergebnis der heurigen User-Endzone-Awards könnt ihr hier nun lesen, und bitte kommentiert fleißig, wir sind schon auf eure Meinungen gespannt, denn auch wir waren uns bei einigen Kategorien weniger einig als bei anderen.

Es gab heuer einen Spieler, der die Höchstpunktezahl für sich beanspruchen darf, und ein zweiter, der lediglich ein Mal nicht an der Eins in seiner Kategorie genannt wurde, beides sind Defense-Spieler, beide spielen im selben Team, soviel darf ich schon mal verraten. Die kurzen Statements in der jeweiligen Kategorie stammten von den Usern RP79 und sportfan_1990 sowie von mir (MatB).

MVP: Matthew Stafford

Quarterback, Los Angeles Rams (31 Punkte)