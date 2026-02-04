AFBÖ-Präsident Eschlböck: "Mit Patriots hat niemand gerechnet"

Titelverteidiger Philadelphia Eagles, die Kansas City Chiefs oder die Buffalo Bills galten einmal mehr zu Saisonbeginn als heiße Tipps - sind aber teils sehr frühzeitig gescheitert.

"Saison für NFL gigantisch"

Stattdessen haben sich Seattle und New England mit je einer 14:3-Siegbilanz im Grunddurchgang in die Auslage gespielt und in weiterer Folge ins Play-off-Endspiel. "Das ist schon überraschend, insbesondere die Patriots, die nur vier Siege in der letzten Saison zu Buche stehen hatten", meinte Eschlböck im APA-Gespräch.

Es zeige sich wieder einmal, dass in der NFL alles möglich sei und jeder jeden schlagen könne.

"Also aus Marketing-Sicht war die Saison meines Erachtens für die NFL gigantisch und für all ihre Systeme ein Beweis, dass das funktioniert", betonte der österreichische Verbandschef.

Patriots-Headcoach könnte Historisches schaffen

Er verwies aber auch auf die erfolgreiche Arbeit von Mike Vrabel, der mit New England drei Super-Bowl-Ringe als Spieler gewann und nun seine erste Saison als Patriots-Cheftrainer absolviert. Der 50-Jährige könnte als Erster die Vince-Lombardi-Trophy als Spieler und Headcoach mit dem gleichen Team in die Höhe stemmen.

Vrabel habe eine starke Einheit geschaffen. "Der hat die Patriots zu einem wirklich unglaublichen Team zusammengeschweißt", sagte Eschlböck.

Wegen der Defenses im Finale?

Beide Finalisten werden nach Einschätzung des AFBÖ-Chefs von ihren Abwehrreihen getragen. "Beide Defenses sind unglaublich, wobei die Seahawks vielleicht das namhaftere Team von den Einzelspielern her sind, sowohl in der Defense als auch in der Offense."

Die Frage sei, wer von den beiden Play-off-unerfahrenen Quarterbacks Sam Darnold (Seattle) und Drake Maye (New England) fehlerfrei bleibe.

"Für mich kocht es herunter auf Sam Darnold, der ja jetzt bei seiner fünften NFL-Station ist und eigentlich schon abgeschrieben war. Ich bin gespannt, ob er sein Nervenflattern abgelegt hat. Ich nehme mal an, dass Vrabel das austesten wird, ob er den nicht zur Verzweiflung bringen kann", so Eschlböck.

Seattle gelte zwar in den Wettbüros als deutlicher Favorit. "Ich glaube halt nur, dass man diese Patriots nicht unterschätzen darf, weil die auf einer ganz eigenen Welle schwimmen."