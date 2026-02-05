Super Bowl LX: Was für welches Team spricht

Dies zeigt die folgende Statistik: In allen drei Playoff-Spielen zusammen, ließen die Patriots keinen Rush-TD und nur 71,3 Yards per Game der Gegner zu. Ein großer Faktor in dieser Super Bowl wird also sein, wie gut die Patriots-Run-Defense gegen Kenneth Walker III spielen wird. Es ist kein Nachteil, dass mit Zach Charbonnet die etatmäßige Nummer zwei bei den Seahawks ausfällt.

Ein wesentlicher Faktor wir aber auch sein, wie die Pass-Defense der Patriots gegen die sehr gute Pass-Offense der Seahawks performen wird. Christian Gonzalez, einer der Top-Cornerbacks in der Liga, bekommt es wahrscheinlich über das gesamte Spiel über mit dem aktuell besten Wide Receiver der Liga, Jaxon Smith-Njigba, zu tun. Auf dieses Matchup freue ich mich persönlich sehr, da JSN heuer einfach nur spektakulär war.

Der Schlüssel für die Patriots wird es aber sein, neben einer guten Run-Defense, genug Pressure auf Sam Darnold auszuüben. Wenn man Darnold wenig Zeit lässt, dann ist er anfällig dafür, schlechte Spiele zu liefern. Dies hat man heuer vereinzelt auch in der Regular Season gesehen. Wenn diese Offense der Seahawks irgendwo eine kleine Schwäche hat, dann ist das die linke Seite ihrer Offensive Line. Kann man seitens der Patriots diese auch nutzen, dann ist es durchaus möglich, Darnold wieder Geister sehen zu lassen. ;-)

Special Teams

Die Special Teams der Patriots waren in dieser Saison, nachdem sie in der letzten Saison miserabel waren, wieder sehr gut. Vor allem der zuvor erwähnte Marcus Jones hat heuer wieder einmal eindrucksvoll bewiesen, wieso er aktuell einer der besten Punt-Returner ist.

Er hält nach der 2025-Saison mit 13,6 Yards den Rekord für den höchsten Karriere-Durchschnitt bei mindestens 75 Punt-Returns all-time. Dazu gesellen sich zwei Touchdown-Returns, wovon einer über 94 Yards ging. Bei gegnerischen Punts ist also immer mit einem guten Return von Jones zu rechnen.

Aber auch die restlichen Special Teams machten durch die Saison hinweg "play after play". So auch im wichtigen AFC Championship Game gegen die Denver Broncos, als die Special Teams den letzten Field-Goal-Versuch der Broncos blockten und verhinderten, dass das Spiel ausgeglichen wird.

Mit Brenden Schooler haben die Patriots weiters einen der besten Special-Teamer in der Liga. Primär wird er als Gunner bei Punts eingesetzt bzw. als Blocker/Tackler in Kick-Off-Plays. Damit haben die Patriots einen würdigen Nachfolger gefunden, der den in Pension abgewanderten Matthew Slater ersetzten konnte.

In einem Spiel, welches vielleicht nicht durch die Offenses der beiden Teams entschieden wird, könnte es durchaus sein, dass die Special Teams den Ausschlag geben werden. Und in diesem Fall sehe ich die Patriots sehr gut aufgestellt.

Coaches

Eine der interessantesten Fragen wird sein, wie sich das Coaching auf das Spiel auswirken wird. Die Patriots haben auf der Head-Coach-Position einen der aktuell besten Trainer in der Liga. Mike Vrabel zählt in diesem Jahr zurecht zu den Kandidaten für den Coach of the Year. Viele Beobachter sind erstaunt, wie schnell er den Turnaround in New England geschafft hat, viele Fans und Experten haben mit einer Zeitspanne von zwei bis drei Jahren gerechnet.