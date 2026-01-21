NFL: Das Power Ranking vor den Championship Games

Denver Broncos (14-3)

Playoff-Gegner: Heimspiel gegen New England Patriots (25.1./21:00 Uhr)

Die Denver Broncos stehen erstmals seit ihrer Super-Bowl-Saison 2015 wieder im AFC Championship Game - haben für diesen Triumph jedoch einen heftigen Preis zahlen müssen.

Man wird die restliche Saison nämlich ohne Starting-Quarterback Bo Nix auskommen müssen, der sich in der Divisional Round gegen Buffalo (33:30 nach Overtime) im vorletzten Spielzug den Knöchel brach - ein bitterer Schlag in die Magengrube eines jeden Denver-Fans.

Das ist auch der Grund, warum die Broncos unter den vier verbliebenen Teams an letzter Stelle gerankt sind - Quarterback ist nun mal die wichtigste Position in der NFL, und im größten Spiel der Saison auf einen Backup zurückgreifen zu müssen, ist mehr als suboptimal.

Dieser Backup hört auf den Namen Jarrett Stidham. Der 29-Jährige wurde 2019 als Backup für Tom Brady von den New England Patriots gedraftet - jenem Team, dem man im AFC Championship Game gegenübersteht. Für die Patriots warf Stidham in drei Jahren insgesamt 48 Pässe. In den folgenden Jahren durfte er immerhin vier Spiele in der NFL starten (2x Raiders, 2x Broncos), das letzte Mal 2023. Es wird auf jeden Fall ein abenteuerliches Spiel werden, so viel lässt sich jetzt schon sagen.

Mit Sean Payton hat Stidham immerhin einen erfahrenen Playcaller, der versuchen wird, seinen Quarterback innerhalb seiner Komfortzone schalten und walten zu lassen. Wollen die Broncos aber tatsächlich den Schritt Richtung Super Bowl gehen, dann wohl nur mit einer außerordentlich guten Defense-Leistung. Und dass Denvers Abwehr in der Lage ist, Spiele zu dominieren, hat sie heuer bereits mehrmals bewiesen.