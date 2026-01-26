Schnee-Schlacht! New England Patriots erreichen Super Bowl LX

Die New England Patriots stehen als Vertreter der AFC in Super Bowl LX fest!

Die in der AFC an Nummer zwei gesetzten Patriots setzen sich am Sonntag im AFC Championship Game gegen die topgesetzten Denver Broncos mit 10:7 durch.

Es ist ein Spiel, in welchem die beiden Defense-Reihen im Vordergrund stehen und wo vor allem in der zweiten Halbzeit aufgrund heftigen Schneefalls wenig Offensiv-Spektakel geboten ist.

Während die New England Patriots über die erste Super-Bowl-Teilnahme seit der 2018er-Saison - die erste Super-Bowl-Teilnahme seit der Brady/Belichick-Ära - jubeln, bleibt das große Broncos-Wunder mit Backup-Quarterback Jarrett Stidham aus. Der 29-Jährige, der aufgrund des Knöchelbruchs von Bo Nix sein erstes NFL-Spiel seit 2023 startete, wirft einen Touchdown, aber auch eine Interception.

Gegner am 9. Februar (00:30 Uhr, MEZ) in Santa Clara werden entweder die Seattle Seahawks oder die Los Angeles Rams sein, die sich im NFC Championship Game das zweite Super-Bowl-Ticket untereinander ausmachen.