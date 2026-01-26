Schnee-Schlacht! New England Patriots erreichen Super Bowl LX

SO LIEF DAS SPIEL:
Das Spiel beginnt zunächst mit zwei schnellen "Three and Outs" auf beiden Seiten. Schon im zweiten Drive zeigt Jarrett Stidham allerdings, dass man ihn nicht unterschätzen sollte.
Seine erste Completion ist gleich mal ein 52-Yard-Pass zu Marvin Mims, der die Broncos auf Anhieb in die Redzone bringt. Nur zwei Spielzüge danach lässt Stidham den ersten Touchdown seiner Playoff-Karriere folgen. Courtland Sutton fängt den 6-Yard-Pass seines Quarterbacks zur 7:0-Führung für Denver.
STIDHAM GOING DEEP TO MARVIN MIMS JR. 🎯— NFL (@NFL) January 25, 2026
JARRETT STIDHAM FINDS COURTLAND SUTTON FOR THE TD— NFL (@NFL) January 25, 2026
New England muss auch im folgenden Drive nach nur sechs Plays punten. Stidham führt Denver kurz darauf bis an die Mittellinie, nach einem fallengelassenen Ball von Sutton endet jedoch auch dieser Drive in einem Punt.
Die Broncos-Defense beendet ihr starkes erstes Viertel mit einem Sack von Que Robinson gegen Drake Maye, was dazu führt, dass auch im dritten Patriots-Drive Punter Bryce Baringer ausrücken muss.
Dass Denvers Offense in der ersten Halbzeit einfach viel besser im Spiel ist, zeigt auch der darauffolgende Drive, der bis in die gegnerische Redzone führt. Dort bleiben die Broncos jedoch mit 4th & 1 an der gegnerischen 14-Yard-Linie hängen. Denver-Head-Coach Sean Payton wählt die aggressive Variante und spielt den Versuch aus, allerdings wird der Pass von Stidham von Patriots-Safety Craig Woodson abgewehrt.
Turnover on Downs. 9:22 Minuten sind zu diesem Zeitpunkt im zweiten Viertel noch zu spielen.
Patriots defense gets a stop on fourth down!— NFL (@NFL) January 25, 2026
Die Patriots können den Momentum-Switch jedoch nicht für sich ausnützen. Denvers Defense lässt Drake Maye in Halbzeit eins einfach nicht zur Entfaltung kommen. Zach Allen bringt den Patriots-QB zu Boden, damit endet auch der vierte New-England-Drive in einem Punt.
Zwar bringt die Patriots-Offense nichts auf die Reihe, dafür zeigt New Englands Defense mit einem Big Play auf: Stidham wird an seiner eigenen 33-Yard-Linie unter Druck gesetzt und begeht einen fatalen Fehler. Der Broncos-QB wirft den Ball zurück und Elijah Ponder recovert den Fumble.
Zunächst sieht es kurz nach einem Touchdown für die Patriots aus, dann wieder nach einem Vorwärts-Pass, am Ende entscheiden die Schiedsrichter jedoch auf einen Rückwärts-Pass sowie Patriots-Football.
Play is ruled a fumble and @Patriots ball— NFL (@NFL) January 25, 2026
Drake Maye bedankt sich für das Geschenk und gleicht das Spiel nur Augenblicke später mit dem ersten Patriots-Touchdown aus.
New Englands Quarterback behält den Ball und stolziert für einen 6-Yard-Lauf selbst in die Endzone - 7:7.
2:10 Minuten noch auf der Uhr im zweiten Viertel.
DRAKE MAYE DOES IT HIMSELF— NFL (@NFL) January 25, 2026
In den finalen zwei Minuten der ersten Halbzeit haben beide Mannschafte die Chance, nochmal Punkte aufs Bord zu bekommen. Zunächst versucht sich Broncos-Kicker Will Lutz mit einem 54-Yard-Field-Goal, setzt dieses aber rechts vorbei.
Kurz darauf ergibt sich auch noch für New England die Chance auf einen Kick, Andres Borregales kann seinen 63-Yard-Versuch allerdings ebenfalls nicht verwerten.
Somit geht es mit 7:7 in die Halbzeit.
Das dritte Viertel beginnt dann mit dem bislang besten Patriots-Drive des Tages. Dieser beinhaltet 16 Plays und dauert ganze 9:31 Minuten. Am Ende reicht es dennoch nur zu einem Field Goal, welches Borregales zum 10:7 verwandelt.
Zuvor gibt es noch einen vielleicht etwas kontroversen Fourth-Down-Call, als Drake Maye bei 4th & 1 per Tush Push über die Linie gedrückt wird. Richtig gut kann man zwar nicht erkennen, ob er wirklich die "Line to Gain" erreicht hat, trotz einer Sean-Payton-Challenge erhält New England letztlich aber den First Down.
Zu diesem Zeitpunkt hat es bereits angefangen, heftig zu schneien in Denver. Auch ein Grund, warum die Patriots in ihrem nächsten Drive in die Trickkiste greifen: Drake Maye zu Mack Hollins per Flea Flicker.
Flea flicker!— NFL (@NFL) January 25, 2026
Für Punkte reicht es dennoch nicht für die Patriots: Kicker Borregales rückt aus zu einem 46-Yard-Field-Goal, kann dieses bei immer stärker werdenden Schneefall jedoch nicht versenken.
Somit bleibt es vor dem Start des letzten Viertels bei 10:7 für New England.
Dass sich die Broncos-Offense bei den schwierigen Wetterverhältnissen schwer tut, zeigt auch, dass man gleich zwei Mal in Folge nach drei Plays punten muss. Auch der erste Patriots-Drive des letzten Viertels endet in einem Punt, nachdem Maye von Malcolm Roach und D.J. Jones gesackt wird. Es ist Denvers fünfter Sack in diesem Spiel.
Zu diesem Zeitpunkt der Partie ist beiden Teams klar, dass die Defenses die Kontrolle über das Spiel haben und jeder Punkt hart erkämpft ist - besonders inmitten des Schneesturms, wie diese Szene der Patriots-Offense eindrucksvoll zeigt.
Football weather— NFL (@NFL) January 25, 2026
Eine gute Chance, das Spiel potenziell auszugleichen, haben die Denver Broncos jedoch nach einem schlechten Punt von Baringer, der Denver den Ball an der gegnerischen 33-Yard-Linie beschert.
Recht viel mehr Yards können Jarrett Stidham und Co. zwar nicht mehr herausholen, dafür schafft man es, Broncos-Kicker Lutz in Position zu bringen für ein 45-Yard-Field-Goal - dieses wird jedoch von New England abgefälscht und geht damit auch nicht rein.
4:46 Minuten noch auf der Uhr im letzten Viertel. Weiter 10:7 für New England.
The @Patriots tip the field goal and hold the lead!— NFL (@NFL) January 25, 2026
New Englands Offense versucht in weiterer Folge nur mehr, Zeit von der Uhr zu nehmen und den Ball dann an Denver zurück zu punten - mit der Hoffnung, dass die Patriots-Defense keine weiteren Punkte mehr zulässt.
Und das gelingt auch: Stidham trifft kurz vor der Two-Minute-Warning keine gute Entscheidung und wirft einen schlechten Pass in Richtung Christian Gonzalez. Der Patriots-Cornerback bedankt sich und interceptet den Ball.
2:17 Minuten noch zu spielen.
INTERCEPTED BY CHRISTIAN GONZALEZ— NFL (@NFL) January 25, 2026
Drei Plays später ist das Spiel zu Ende: Ein First Down reicht den Patriots, um die Partie auf Eis zu legen. Maye richtet es auf eigene Faust, rollt raus und läuft den Ball zu einem neuen ersten Versuch.
Da Denver keine Timeouts mehr besitzt, ist das Spiel zu Ende und die Patriots stehen als erster Teilnehmer an Super Bowl LX fest.
DAS BEDEUTET ES FÜR BEIDE TEAMS:
Vergangene Saison waren die New England Patriots mit einem Record von 4-13 noch eines der schlechtesten Teams der NFL - heuer stehen sie in der Super Bowl!
Der größte Dank gilt hierbei sicher Head Coach Mike Vrabel, der in seiner ersten Saison im Amt Großes geleistet hat. Der größte Schlüssel zum Erfolg war jedoch bestimmt die großartige Entwicklung von Quarterback Drake Maye, der sich in seiner zweiten NFL-Saison zu einem MVP-Kandidaten entwickelt hat.
Somit haben die Patriots in Super Bowl LX nun die große Chance, als erstes NFL-Team überhaupt sieben Super-Bowl-Siege zu erreichen. Damit würden sie übrigens wieder mit Tom Brady gleichziehen, der zum aktuellen Zeitpunkt mehr Super-Bowl-Siege vorzuweisen hat als jedes NFL-Franchise (7).
Brady war bislang der Quarterback bei allen sechs Super-Bowl-Triumphen der Patriots (zuletzt 2018). Bei drei von diesen Super-Bowl-Siegen war Mike Vrabel übrigens sein Mitspieler (2001, 2003, 2004). Der aktuelle Patriots-Head-Coach hat nun die große Gelegenheit, als erste Person überhaupt mit demselben Franchise als Spieler und Head Coach die Super Bowl zu gewinnen.
Für die Denver Broncos geht hingegen eine Saison zu Ende, die bereits vergangene Woche in der Divisional Round einen großen Dämpfer erhielt, nachdem bekannt wurde, dass sich Starting-Quarterback Bo Nix den Knöchel brach und somit für die restliche Saison ausfällt. Wie die Broncos mit Nix performt hätten, lässt sich nur vermuten.
DENVER BRONCOS:
Name
Passing Yards
Rushing Yards
Receiving Yards
Jarrett Stidham
133 (1 TD, 1 INT)
23
R.J. Harvey
37
22
Jeremy McLaughlin
11
2
Tyler Badie
4
Adam Prentice
3
Pat Bryant
1
2
Marvin Mims
62
Evan Engram
19
Courtland Sutton
17 (1 TD)
Lil'Jordan Humphrey
5
Elijah Moore
4
NEW ENGLAND PATRIOTS:
Name
Passing Yards
Rushing Yards
Receiving Yards
Drake Maye
86
65 (1 TD)
Rhamondre Stevenson
71
TreVeyon Henderson
5
Mack Hollins
51
Stefon Diggs
17
Hunter Henry
12
Kayshon Boutte
6