User-Endzone: Wer hätte damit gerechnet?!

Kicking Game bei Broncos vs. Patriots

Ja, ja... das Play-Calling der Denver Broncos war für uns eine der Unleistungen der Woche - neben dem für mich entscheidenden Fehler von Rams-Punt-Returner Xavier Smith beim Fumble gegen die Seahawks.

Schlussendlich habe ich mich aber für das Kicking-Game im Spiel New England Patriots bei den Denver Broncos im Mile High entschieden. Ein Stadion, wo es den Gerüchten nach einfacher ist, Field Goals zu erzielen. Aufgrund der Höhenlage ist dort weniger Luftwiderstand für den Ball und können Field Goals aus größere Entfernung etwas einfacher erzielt werden.

So nicht an diesem Abend. Bei fünf Fiel-Goal-Versuchen beider Teams konnte tatsächlich nur ein Field Goal erzielt werden. Das eine getroffene Field Goal der Patriots sollte an diesem Abend den Unterschied machen.

Will Lutz hatte in der Regular Season 87,5 % seiner Field Goals verwandelt - oder anders 28 von 32 Versuchen. Je zwei verschossene Field Goals bei Versuchen über 40 bzw. über 50 Yards.

Sein Gegenüber auf Patriots-Seite kam mit ähnlichen Zahlen aus der Regular Season. 27 von 32 macht 84,4 %. Alle vier Versuche über 50 Yards konnte Andres Borregales verwandeln.

An diesem Abend sollte er nur den einen Entscheidenden von drei verwandeln. Dieser war aus 27 Yards. Verpasst hatte er einen aus 63 Yards zum Ende der ersten Hälfte sowie einen Versuch im dritten Viertel aus 46 Yards, wohlgemerkt war das Game hier schon ein "Snowbattle".

Will Lutz hatte zwei Versuche und keinen der beiden konnte er verwandeln: Einen 45-Yarder im Schneefall im vierten Viertel, ärgerlicher war jedoch der Versuch am Ende der ersten Hälfte aus 54 Yards - damit wären die Broncos mit einer Führung in die Pause gegangen.

Viel schlimmer jedoch, dass ihm ein Versuch aus ca. 31 Yards weggenommen wurde. Bei 4th and 1 an der New-England-14. Verstehe ich bis heute nicht. In einem Championship Game mit Jarrett Stidham under Center muss man jeden Punkt mitnehmen, den man nur kann.