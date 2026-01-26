NEWS
BC Vienna verliert erwartungsgemäß in Belgrad
Die Wiener können das Ergebnis knapp halten. Nach 14 Spielen steht man bei vier Siegen.
BC Vienna hat in der ABA League der Basketballer die befürchtete Niederlage beim Spitzenteam Roter Stern Belgrad kassiert.
Die Wiener unterlagen am Montagabend in der serbischen Hauptstadt 99:108 (47:60).
Souleymane Boum war mit 21 Punkten bester Werfer der Gäste. Vienna hält in der adriatischen Liga nun bei vier Siegen und zehn Niederlagen.
In ihrer nächsten ABA-Partie sind die Wiener am Donnerstag (20:30 Uhr) daheim gegen Bosna Sarajevo im Einsatz.