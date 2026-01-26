NEWS

BC Vienna verliert erwartungsgemäß in Belgrad

Die Wiener können das Ergebnis knapp halten. Nach 14 Spielen steht man bei vier Siegen.

BC Vienna verliert erwartungsgemäß in Belgrad Foto: © GEPA
BC Vienna hat in der ABA League der Basketballer die befürchtete Niederlage beim Spitzenteam Roter Stern Belgrad kassiert.

Die Wiener unterlagen am Montagabend in der serbischen Hauptstadt 99:108 (47:60).

Souleymane Boum war mit 21 Punkten bester Werfer der Gäste. Vienna hält in der adriatischen Liga nun bei vier Siegen und zehn Niederlagen.

In ihrer nächsten ABA-Partie sind die Wiener am Donnerstag (20:30 Uhr) daheim gegen Bosna Sarajevo im Einsatz.

