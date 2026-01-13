Olympia: Die Fixstarter & Wackelkandidaten im ÖSV-Ski-Team

Der Countdown zu den Olympischen Spielen läuft! In weniger als einem Monat wird in Mailand und Cortina um Gold, Silber und Bronze gekämpft.

Grund genug, einen Blick auf das mögliche Aufgebot bei den Alpinen zu werfen.

Einige haben ihr Olympia-Ticket dank ihrer Erfolge im Ski-Weltcup bereits fix in der Tasche, andere müssen noch zittern und haben nur noch wenige Möglichkeiten, auf den Zug Richtung Italien aufzuspringen.

Das finale Aufgebot muss am 25. Jänner stehen, also nach den Rennen in Kitzbühel und Spindlermühle, aber vor Schladming und Crans Montana.

Österreich stellt bei den Alpinen in der Regel die Maximalanzahl von 22 Athleten, durch die komplizierten Qualifikations-Kriterien (mehr dazu hier >>>) könnte bei den Männern jedoch ein Platz wegfallen. Das könnte sich nachteilig für den ein oder anderen Spezialisten auswirken, der dadurch eventuell keine Berücksichtigung findet.

Im Vergleich zu den Olympischen Spielen 2022 kann Österreich keine der drei Ski-Goldmedaillen verteidigen. Super-G-Olympiasieger Matthias Mayer hat seine Karriere beendet, die Goldenen von Johannes Strolz in der Alpinen Kombination und im Teambewerb wurden in Bewerben geholt, die 2026 nicht mehr olympisch sind.

Neben den klassischen Disziplinen Abfahrt, Super-G, Riesentorlauf und Slalom wird bei den Winterspielen 2026 bei beiden Geschlechtern auch die Team-Kombination ausgetragen, diese wird hier nicht extra berücksichtigt, da sich das Aufgebot wohl aus jenem der Spezial-Disziplinen zusammensetzen wird.

So könnten die möglichen Aufstellungen in den einzelnen Disziplinen aussehen: