Im Jahr 1993 gastierte der Skiweltcup erstmals auf der Hermann-Maier-Weltcupstrecke in Flachau - auch wenn die Piste damals freilich noch nicht so hieß.

Seitdem fanden insgesamt 32 Weltcup-Rennen in Flachau statt. Der traditionelle Nachtslalom der Frauen wird allerdings erst seit 2010 ausgetragen - davor fanden nicht nur Slaloms, sondern auch Riesentorläufe, Super-Gs und Kombinationen statt.

LAOLA1 hat alle Flachau-Sieger seit 1993 für euch gesammelt:

Dienstag (1. DG 17:45 Uhr): Slalom der Frauen in Flachau im LIVE-Ticker >>>