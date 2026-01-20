User-Endzone: Was für eine Verschwendung!

Fredix:

Josh Allens und C.J. Strouds Zukunft

Beide QBs haben Spiele abgeliefert, die in Erinnerung bleiben werden, doch wie soll es weitergehen? Meiner Meinung nach gab es im ersten Moment eine Menge Überreaktionen wie "Josh Allen sollte die Bills verlassen, wenn er ein Schicksal wie Dan Marino (abzüglich Super-Bowl-Teilnahme) vermeiden möchte" oder "für C.J. Stroud geht es in der 2. Hälfte gegen die Patriots um seine Karriere".

Ich glaube nicht, dass eine Trennung im Interesse der beiden Teams ist. Man baut ein Team um einen QB herum auf und nicht zuerst das Team und sucht dann den QB.

Für Stroud besteht nach drei Jahren in der NFL im Sommer erstmals die Möglichkeit, den Vertrag zu verlängern. Die Texans werden aller Voraussicht nach die 5th-Year-Option für seinen Rookie-Contract ziehen, weil diese günstiger ist, als eine langfristige Vertragsverlängerung und dadurch mehr Zeit bleibt, eine solche auszuverhandeln. Auch wenn die Art und Weise, wie die Texans ausgeschieden sind, enttäuschend ist, sollte man nicht vergessen: Drei Jahre in Folge schaffen es nicht viele Teams in die Divisional Round und eine Änderung auf der QB-Position ist keine Garantie dafür, überhaupt wieder so weit, geschweige denn weiter, zu kommen.

Bei Josh Allen haben die Bills erkannt, dass sie mit McDermott nicht zum Erfolg kommen werden und Gefahr laufen, Josh Allens "Prime Years" zu verschwenden. Viel hat bislang nicht gefehlt, aber es hat einfach nicht gereicht. Ein neuer Head Coach ist die erste Änderung, vielleicht die eine oder andere zusätzliche Anspielstation für Josh Allen und die Bills sollten in einer guten Position sein, kommende Saison den nächsten Anlauf auf den ersten Super-Bowl-Triumph in Angriff zu nehmen. Allens aktueller Vertrag läuft noch bis 2030, idealerweise gelingt also in den kommenden drei Jahren der ganz große Wurf, bevor man sich erneut zusammensetzt und die (gemeinsame) Zukunft diskutiert.