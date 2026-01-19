Zu oft knapp vorbei ist auch daneben: Nächster NFL-Coach fliegt

Das 30:33 nach Overtime bei den Denver Broncos in der AFC Divisional Round der NFL-Playoffs war das 148. und letzte Spiel von Sean McDermott als Head Coach der Buffalo Bills.

Trotz eines Gesamt-Records von 98-50 und acht Playoff-Teilnahmen in neun Saisons unter seiner Ägide gelang kein einziger Super-Bowl-Einzug. Nun wird ein neuer Impuls gesucht, um Josh Allen und Co. diesen Schritt zu ermöglichen.

General Manager Brandon Beane wird in seiner Position hingegen bestätigt.