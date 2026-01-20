Österreichs neue Nummer 1 im Frauen-Tennis - Anastasia Potapova - bestreitet in diesen Tagen bei den Australian Open in Melbourne ihr erstes Grand-Slam-Turnier unter rot-weiß-roter Flagge.

Der Auftakt verlief schon mal spektakulär: Nach einem 3:6, 1:5-Rückstand gegen die Niederländerin Suzan Lamens schaffte die frühere Russin den Sprung in die zweite Runde (Spielbericht>>>).

Seit dem 1. Jänner vertritt Potapova den ÖTV auf der WTA-Tour. Die Weltranglisten-54. ist zwar weiterhin im Besitz der russischen Staatsbürgerschaft, seit Ende vergangenen Jahres nun aber auch der österreichischen.

Start der Tennis-Karriere dank der Oma

Mit ihren 24 Jahren hat Potapova bereits einiges erlebt. Geboren in Saratow, einer Industriestadt an der Wolga, kam sie früh mit Tennis in Berührung.

Ihre Großmutter war Basketball-Trainerin in Moskau. "Ich war noch nicht mal fünf Jahre alt, da hat sie entschieden, mich zum Tennis zu bringen. Ich bin sehr glücklich, dass sie das getan hat", erzählte Potapova vor einigen Jahren dem "WTA Insider".

Das Racket gehörte im Familienalltag seitdem dazu. Schon als Kind galt sie als ehrgeizig, fast schon kompromisslos. Talent allein reicht im russischen Tennis-System nicht – Potapova lernte in der Tennis-Akademie in Khimki, in der Nähe von Moskau, früh, was Disziplin und Konkurrenzdruck bedeuten.

Der große Durchbruch kam 2016 mit dem Wimbledon-Sieg im Juniorinnen-Bewerb, wenig später wurde sie die Nummer eins der Junioren-Weltrangliste. In Russland galt sie zu diesem Zeitpunkt als eine der großen Hoffnungen für die Zeit nach Maria Sharapova - keine kleinen Fußstapfen, die sie damit auszufüllen hatte.

Der schwierige Schritt ins Profigeschäft